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Контракты уже готовятся. Коротченко объяснил, почему танк "Армата" станет экспортным хитом
24 февраля 2021, 19:45 • 73 • Политика
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил, почему российский танк Т-14 ("Армата") имеет все шансы стать новым экспортным хитом. По его словам, в настоящее время по меньшей мере шесть стран присматриваются к российской бронетехнике. Контракты уже готовятся.
Россия представила "Армату" на выставке IDEX-2021, которая проходит в эти дни в Абу-Даби. Коротченко отметил, что российский танк пятого поколения представляет собой уникальный продукт, единственный в своём роде.
Он выразил надежду, что в скором времени целый ряд зарубежных стран заключат контракты с Россией на поставку "Арматы".
Уникальность Т-14 заключается в том, что это первый танк, созданный в рамках концепции "сетецентрической войны" (военная доктрина, базирующаяся на идее объединения всей техники в единую сеть). Предполагается, что "Армата" будет выполнять функцию разведчика, давать целеуказание и корректировать огонь для других машин - для САУ, ЗРК и танков Т-90. Для этого у Т-14 есть множество продвинутых средств разведки (круговой доплеровский радар, ультрафиолетовые камеры наблюдения повышенной точности) и стелс-технологии.
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