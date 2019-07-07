Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти

Расширение поставок нефти за счёт импорта из США не имеет практического смысла для Украины, растерявшей за последние годы почти все мощности для её переработки. На это указывают эксперты, комментируя прибытие в Одесский порт первого танкера с американской нефтью. По мнению специалистов, эта поставка не повлияет на украинский топливный рынок, но позволит Киеву лишний раз заявить о союзнических отношениях с Вашингтоном. В случае с нефтепродуктами повторяется сценарий, реализованный ранее в газовой сфере: украинские власти готовы переплачивать за сырьё, чтобы доказать свою «независимость» от российских поставок, добавляют эксперты.

В эти выходные в порту Одессы среди прочих судов находится танкер Wisdom Venture, осуществивший первую в истории прямую поставку американской нефти на Украину. Однако эксперты полагают, что Киев рассматривает поставки углеводородов из США не как реальный способ восполнить дефицит горючего на украинском топливном рынке, а как возможность напомнить о своих союзнических отношениях с Вашингтоном.

Напомним, что в субботу, 6 июля, в пресс-службе Одесского порта сообщили о прибытии 237-метрового танкера под флагом Гонконга, поставившего партию нефти сорта Bakken. Разгрузка этого судна должна занять около 36 часов.

«К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, после перекачки горючего в наземные резервуары сырьё поступит на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг». В роли заказчика выступила компания ПАО «Укртатнафта».

Вид на порт с Морского вокзала Одессы

РИА Новости

© Сергей Поляков

Отмечается, что следующая поставка американской нефти может состояться уже в августе 2019 года. При этом начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук рассказал, что раньше через морскую гавань транзитом шли большие объёмы нефти из России, Казахстана и даже Венесуэлы — для Мозырского НПЗ в Белоруссии.

«Сейчас периодически заходят танкеры с сырьём из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащён оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных судов», — заявил Ткачук.

«Нет достаточных мощностей»

Отметим, что к поставкам американской нефти Киев обратился на фоне прекращения импорта российского сырья. В апреле этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о прекращении поставок на Украину угля, нефти и нефтепродуктов. Эмбарго вступило в силу с 1 июня.

Решение о прекращении поставок углеводородов на украинский рынок было принято Москвой в ответ на новые санкции, введённые Киевом.

Российская сторона отмечает, что контрсанкции могут быть сняты в том случае, если Киев отменит рестрикции, в ответ на которые они были приняты, — ограничение поставок ряда наименований промышленных и продовольственных товаров.

Но вместо этого украинские власти предпочли искать альтернативные источники поставок углеводородов — закупка партии американской нефти стала одним из шагов Киева в этом направлении, констатируют эксперты. При этом стоимость контракта стороны предпочли не разглашать.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Как отмечают эксперты, поставка 75 тыс. тонн американской нефти практически не отразится на украинском рынке энергоносителей. Поскольку, например, в 2018 году Украина закупила у зарубежных поставщиков порядка 8 млн тонн нефти и нефтепродуктов. 38,15% поставок пришлось на Белоруссию, 37,35% — на Россию, а оставшиеся 24,5% — на других поставщиков, в том числе из Европы.

Следует отметить, что белорусские поставки топлива на Украину хотя и не прекращены полностью, но заметно сократились за последнее время. На протяжении многих лет Минск зарабатывал на реэкспорте российских нефтепродуктов на украинский рынок, приобретая сырьё у Москвы по льготным расценкам. Однако в октябре прошлого года Москва приняла решение прекратить поставки в Белоруссию мазута, бензина и дизельного топлива сверх потребностей белорусского рынка.

На этом фоне доля российских поставок нефтепродуктов на украинский рынок выросла — по данным консалтинговой компании UPECO, в период с января по март текущего года доля российских нефтепродуктов составила в структуре украинского импорта уже 45%.

Поэтому введение Москвой эмбарго на экспорт нефтепродуктов на Украину создало серьёзные трудности для Киева, отмечают эксперты. Однако непростая ситуация на украинском топливном рынке сложилась ещё до введения контрсанкций.

По данным украинского консалтингового агентства «Нефтерынок», страна занимает 59-е место (всего их 61) в рейтинге стран по доступности бензина, опережая только Индию и Пакистан. В среднем стоимость одного литра бензина обходится жителю Украины в 15,8% его суточного дохода. Только за прошлый год цена бензина на украинских АЗС выросла примерно на 20%, согласно подсчётам консалтинговой компании UPECO. На фоне снижения реальных доходов населения для многих покупка бензина стала просто не по карману, на что указывает и возросшая популярность у автомобилистов более дешёвого автогаза.

В качестве одного из возможных решений накопившихся энергетических проблем на Украине рассматривают наращивание собственного производства бензина и других нефтепродуктов из покупной нефти — на том же Кременчугском НПЗ. Однако многие эксперты сомневаются в реалистичности подобных намерений. Как пояснил RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, для наращивания танкерных поставок нефти на Украину есть ряд лимитирующих факторов.

«Прежде всего, с такими объёмами нефти, заместить которые рассчитывает Киев, не справится Одесский порт. Кроме того, в стране нет достаточных мощностей для переработки, так как сегодня на Украине по большому счёту работает только один НПЗ из когда-то построенных шести предприятий. Но и в том случае, если бы эти препятствия были преодолены, гораздо удобнее и выгоднее было бы получать нефть для переработки из соседней России, но никак не из США», — отметил эксперт.

Напомним, на протяжении 40 лет в США действовал запрет на экспорт сырой нефти за рубеж. Собственные месторождения нефти рассматривались в качестве неприкосновенного запаса на случай перебоев импортных поставок, а основной объём энергоносителей Штаты закупали за границей. Однако развитие сланцевых технологий подтолкнуло Вашингтон к пересмотру этой концепции, и в 2015 году запрет на экспорт нефти был снят. В последние годы нефть сорта Bakken, партия которой прибыла в Одесский порт, добывается методом гидроразрыва пласта.

«Покупают готовый продукт»

Причины, по которым украинская сторона приступила к закупке американской нефти, следует искать скорее в политической, а не в экономической плоскости, считают эксперты.

«На самом деле подобные поставки нефти из США не улучшат ситуацию на украинском рынке энергоносителей — слишком малы объёмы, — отметил Михаил Кривогуз. — Это в чистом виде политический жест Киева, как и в случае с газом. Украинское руководство пытается демонстрировать, что Украина якобы полностью независима в энергетическом плане».

Как напомнил в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, в последнее время украинские власти нередко соглашаются переплачивать за сырьё, руководствуясь политическими мотивами.

Автозаправочная станция «Укрнафта» в Киеве

РИА Новости

«Условия этой сделки не раскрываются, поэтому сложно говорить предметно о том, насколько для Украины целесообразны американские поставки нефти. Но если исходить из объективных условий логистики и мировых цен, то можно предположить, что для Киева этот контракт может иметь скорее политическое значение, нежели практическое», — пояснил Пасечник.

Подобной точки зрения придерживается и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Собеседник RT пояснил, что сегодня для Украины наращивание импорта сырой нефти просто не имеет смысла: за последние десятилетия созданные в советское время мощности по нефтепереработке пришли в упадок.

«Киев давно пошёл по пути, когда добавленную стоимость производят другие страны, которые делают нефтепродукты, а сами украинцы просто покупают уже готовый продукт, и это глубокая проблема Украины», — пояснил эксперт.

Три из шести построенных в советский период на Украине НПЗ — Надворянский, Дрогобычский и Херсонский — были закрыты в 2005—2007 годах по причине низкой эффективности. Лисичанский НПЗ, бывший когда-то одним из крупнейших центров нефтепереработки в стране, также пришёл в упадок и был закрыт в 2012 году. Ещё одно предприятие — Одесский НПЗ — прекратил работу в начале 2014 года. В итоге из работающих НПЗ на Украине остался только Кременчугский завод.

По словам Митраховича, для загрузки существующих перерабатывающих мощностей Украине хватило бы поставок нефти из Азербайджана и собственной добычи — в том, чтобы везти сырьё из-за океана, нет никакой необходимости.

«Поэтому американские поставки являются по большому счёту только информационным поводом, чтобы лишний раз показать, какими «близкими партнёрами» являются Киев и Вашингтон, а Украина якобы представляет собой важный рынок сбыта для американских нефтяников», — подытожил Станислав Митрахович.

В свою очередь, одесский политолог Валерий Песецкий также высказал мнение, что с экономической точки зрения поставки американской нефти не имеют никакого смысла. Прежде всего из-за того, что мощности Кременчугского НПЗ, изначально рассчитанного на переработку почти 19 млн тонн нефти, фактически не используются: в 2018 году объём прокачки через него составлял около 700 тыс. тонн. Причём поставки были, по сути, нужны для того, чтобы полностью не останавливать завод.

«Ещё один момент: технологически Кременчугский НПЗ рассчитан на российскую нефть марки Urals, а притащили сюда американскую лёгкую. Как завод будет её перерабатывать, остаётся загадкой», — отметил Песецкий.

Эксперт также не исключил, что закупка американской нефти была осуществлена в рамках подготовки к встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.