Контракт по Су-35 под угрозой срыва: Индонезия опасается санкционного удара США

Представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил, что заключенный с Россией контракт на поставку Су-25 находится под угрозой срыва. Его страна попросту слишком опасается санкций США, чтобы приобрести российские самолеты.

Российско-индонезийский контракт по поставкам самолетов Су-35 рискует быть сорванным. С таким тревожным заявлением выступил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега. Его слова передает англоязычное новостное агентство Jane’s.

Отметим, что в настоящий момент контракт на поставку Су-35 из России в Индонезию уже подписан. Тем не менее, по словам Самьега, даже этот факт может оказаться второстепенным в свете угрозы американских санкций.

Так, по словам военного чиновника, если Вашингтон решит ударить по его стране санкциями из-за покупки российского вооружения, поставленные под документом подписи «не будут играть особой роли». Ранее, напомним, власти Индонезии попросили Россию отложить запланированную поставку произведенных для страны истребителей из-за угрозы американских санкций.