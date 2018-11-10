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Контракт по Су-35 под угрозой срыва: Индонезия опасается санкционного удара США

10 ноября 2018, 00:39  •  40 • Политика
Представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил, что заключенный с Россией контракт на поставку Су-25 находится под угрозой срыва. Его страна попросту слишком опасается санкций США, чтобы приобрести российские самолеты.
Российско-индонезийский контракт по поставкам самолетов Су-35 рискует быть сорванным. С таким тревожным заявлением выступил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега. Его слова передает англоязычное новостное агентство Jane’s.
Отметим, что в настоящий момент контракт на поставку Су-35 из России в Индонезию уже подписан. Тем не менее, по словам Самьега, даже этот факт может оказаться второстепенным в свете угрозы американских санкций.
Так, по словам военного чиновника, если Вашингтон решит ударить по его стране санкциями из-за покупки российского вооружения, поставленные под документом подписи «не будут играть особой роли». Ранее, напомним, власти Индонезии попросили Россию отложить запланированную поставку произведенных для страны истребителей из-за угрозы американских санкций.

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