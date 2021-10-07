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Контракт "Газпрома" с Венгрией развязал Киеву руки – вице-премьер

07 октября 2021, 17:25  •  81 • Политика
Фото: Robert Michael/ZB/www.globallookpress.com
Украина готовится к жесткому разговору с Евросоюзом
Киев не раз предупреждал европейцев, что Москва использует газ в качестве инструмента для манипуляций, но к его словам не отнеслись с должным вниманием. Теперь на фоне газового кризиса Украина будет ставить вопрос более остро. Об этом заявила вице-премьер Незалежной по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В частности, на саммите Украина – ЕС 12 октября Киев намерен поднять тему "Северного потока-2" как прямой угрозы европейской энергобезопасности. Сейчас для этого появился особый повод: контракт "Газпрома" с Венгрией, по которому газ начали подавать в обход Украины.
"Это прямая материализация тех рисков запуска "Северного потока-2", о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто из игроков, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнеров пока это не красные линии",
– отметила вице-премьер в интервью "Европейской правде". Впрочем, по ее оценке, это ожидаемая реакция со стороны ЕС, но из-за нее не стоит расстраиваться, поскольку данный прецедент как раз дает возможность Киеву указать Германии, Еврокомиссии, США – буквально всем – что в кризисе на газовом рынке, в том числе украинском, виновата Москва.
"Мы хотим, чтобы все страны увидели, что РФ использует газ как гибридное оружие, манипулируя ценой",
– пояснила Стефанишина, указав, что после этого Украина вправе требовать от европейских партнеров соблюдения их же принципов интеграции.
"Газпром" и Будапешт заключили соглашение сроком на 15 лет, по которому газ с 1 октября 2021 года начал поступать в Венгрию в обход территории Украины. В результате Киев лишился возможности покупать газ по так называемому реверсу.
При этом объемы транзита российского газа через ГТС Украины "Газпром" сохранил. Наращивать же их опасно, так как труба может лопнуть, предупредил накануне президент РФ Владимир Путин. Впрочем, простых объяснений российского лидера о происходящем на рынке газа в Европе хватило, чтобы стоимость сырья значительно снизилась.

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