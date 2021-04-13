Контр-адмирал ответил на обвинения в "уязвимости" русских подлодок в Арктике

Контр-адмирал в отставке, подводник Всеволод Хмыров ответил на утверждения, что русские подлодки станут "уязвимыми" для подлодок США даже при лёгком попадании во время всплытия в Арктике.

Подлодки России во время выполнения задач в Арктике недосягаемы для противолодочных сил США, уверен Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

Так подводник прокомментировал сообщения СМИ, в которых приводятся слова военного эксперта Максима Климова, что якобы одна подводная лодка ВМС США способна потопить три атомных подводных крейсера ВМФ России. Эксперт рассказал газете "Defense Industry Reporter", что такой вывод сделал после учений подводных лодок России в Арктике "Умка-21", где в момент всплытия трёх подлодок России действовала подлодка ВМФ США, которая могла получить "большую добычу".

Такие высказывания - обычный популизм неосведомлённого человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок,

- пояснил Хмыров РИА Новости.

По его словам, такой "эксперт" ничего не знает о контроле "силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, который проводится в тех районах, где действуют наши лодки".

Только безграмотный может рассуждать об "уязвимости" всплывших в Арктике лодок, уверен контр-адмирал.

В экспедиции "Умка-21" задействованы более 600 военнослужащих, она проходит с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.