Континентальный размах: США собираются потратить $6,3 млрд на сдерживание России в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить расходы на программу сдерживания России в Европе до $6,3 млрд, говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год. Это на $1,7 млрд больше показателя, заложенного в бюджете текущего года. Также Вашингтон намерен потратить $24 млрд на модернизацию ядерных сил. О финансовых приоритетах Белого дома — в материале RT.

Проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение финансирования на 13% по сравнению с 2017 годом. Документ направлен на рассмотрение в конгресс США.

«Для Министерства обороны запрашивается $686 млрд, что на $80 млрд, или на 13%, выше по сравнению с утверждённым бюджетом 2017 года», — отмечается в документе.

Отмечается, что $597 млрд будут выделены в рамках базового бюджета, ещё $89 млрд — для проведения операций за рубежом.

Согласно проекту, $250 млн должны пойти на поддержку «территориального суверенитета Украины». Такая сумма будет выделена в рамках Европейской инициативы сдерживания — программы, призванной «противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе». Всего в будущем финансовом году на неё будет потрачено более $6,3 млрд.

Предполагается, что инициатива позволит выстроить агрессивный график проведения учений американских военных со своими партнёрами в Европе, даст возможность дислоцировать батальон американских сухопутных войск в Польше, модернизировать оснащение военнослужащих в Европе, увеличить объёмы складируемой военной техники на континенте.

На переброску военной техники в рамках инициативы США намерены потратить $1,3 млрд. Об этом сообщил замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш в ходе брифинга в Пентагоне. Как сообщает РИА Новости, Минобороны США намерено перебросить на континент «40 танков Abrams на сумму $455 млн, 62 ракеты MSE на $250 млн, 66 многоцелевых бронетранспортёров AMPV на $230 млн, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на $171 млн».

При этом в прошлом году расходы на программу составляли $4,8 млрд — на $1,7 меньше цифры, указанной в новом проекте бюджета.

Кроме того, представители Пентагона отметили на брифинге, что собираются выделить $1,4 млрд на поддержку умеренной оппозиции в Сирии и сил нацбезопасности Ирака.

Ядерные силы

Комментируя публикацию проекта бюджета, президент США Дональд Трамп пообещал полностью модернизировать ядерный потенциал, выразив надежду, что применять его не придётся.

«У нас будут полностью модернизированные ядерные силы, совершенно новые. Надеюсь, что их никогда не придётся применять. Будем надеяться, что мы их сократим в предстоящие годы, но зависеть это будет от того, что будут делать другие люди», — приводит слова Трампа ТАСС.

U.S. President Donald Trump

Reuters

В документе отмечается, что правительство «запрашивает $24 млрд на модернизацию и поддержание боеготовности трёх компонентов ядерной триады». По словам Трампа, США вынуждены работать над созданием нового ядерного арсенала, так как «этим занимаются другие».

«Прекратят они — прекратим и мы. Они не останавливаются, так что раз они не останавливаются, то мы намерены быть впереди всех в ядерной сфере», — добавил американский лидер.

Планы на Луну

После публикации бюджета подтвердилась информация о намерении Белого дома провести приватизацию МКС. Предполагается, что к 2025 году правительство прекратит прямое финансирование станции.

На начало реализации программы, стимулирующей развитие отрасли коммерческих полётов, предлагается потратить $150 млн, а всего в 2019 финансовом году администрация предлагает потратить на деятельность NASA $19,6 млрд, что на $500 млн больше, чем в прошлом году.

Проект бюджета предполагает, что пилотируемый полёт на Луну американцы совершат не позднее 2023 года. Для поддержки программы в 2019 году выделяется $3,7 млрд.

Согласно проекту, $50 млн NASA получит с целью изучения возможности отправки миссии на Марс с целью добычи образцов грунта. Запуск следующего марсохода запланирован на 2020 год.

В то же время администрация Трампа предлагает отказаться от проекта орбитального телескопа WFIRST в связи с тем, что он может потребовать значительную часть бюджета в последующие годы.

Химическое оружие

В ходе брифинга в Пентагоне глава бюджетного управления Сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен заявил, что США намерены потратить на уничтожение своего химического оружия почти $1 млрд.

«Сухопутные войска запрашивают $994 млн на одобренную конгрессом программу химического разоружения», — приводит слова Чемберлена РИА Новости.

Проект предусматривает поддержку функционирования пилотных предприятий по уничтожению химических материалов в Пуэбло и Блюграсс.

Напомним, что Россия завершила процесс ликвидации своего арсенала химического оружия в прошлом году. По данным ТАСС, американские власти собираются закончить утилизацию своего ХО до 2023 года.

Рекордный дефицит

Согласно предоставленному администрацией США проекту, общая сумма расходов составит $4,407 трлн. Дефицит в этом случае вырастет до рекордных $984 млрд. При этом предполагается, что к 2028 году дефицит постепенно сократится до $363 млн.

Проект бюджета направлен в конгресс США. После внесения изменений законодатели отдадут проект на подпись президенту.