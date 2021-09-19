«Континентальная система безопасности»: почему в Евросоюзе снова заговорили о необходимости военной независимости от США

Европейский союз должен иметь возможность действовать более независимо от США в военной сфере, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее схожий тезис озвучила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, что ЕС должен собрать политическую волю для создания собственных вооружённых сил. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря на эту тему, выражал мнение, что формирование общих вооружённых сил ЕС не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Эксперты отмечают, что своими последними действиями, включая поспешный вывод войск из Афганистана и формирование нового военного партнёрства AUKUS без учёта интересов союзников, США сами фактически подталкивают Европу к большей независимости в области обороны. Однако аналитики сомневаются, что в ближайшие годы перспектива создания европейской армии будет реализована.

Европейский союз должен иметь возможность быть более независимым от США в военном плане. Такое мнение в интервью немецким СМИ выразила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — приводит её слова ТАСС.

Глава ведомства напомнила, что после смены власти в Афганистане министры обороны стран — членов ЕС на экстренном заседании обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Крамп-Карренбауэр добавила, что она представит своё видение по формированию такой структуры до конца октября.

Неформальная встреча министров обороны ЕС, посвящённая ситуации в Афганистане, прошла в Словении 2 сентября. Крамп-Карренбауэр тогда заявила, что эти события продемонстрировали зависимость Европейского союза от США.

«По Афганистану мы видели, что наши собственные способности не такие, какими мы их себе представляли. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы, — сказала тогда министр обороны ФРГ. — Но важно, чтобы мы это делали не в качестве альтернативы НАТО и американцам, а для того, чтобы самим стать сильнее».

«Недостаток политической воли»

На днях о необходимости создания собственных вооружённых сил ЕС высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая с программной речью «О положении ЕС в 2021 году». В ней она также заявила, что Евросоюз должен извлечь урок из ситуации, к которой привело поспешное отступление США и союзников из Афганистана. По её словам, это должно побудить объединение собрать политическую волю для создания собственных вооружённых сил и их использования в урегулировании конфликтов.

«В последние недели было много обсуждений по поводу экспедиционных войск. Какого они должны быть типа и в каком количестве они нам нужны. Это, несомненно, часть дискуссии — и, я считаю, это станет частью решения», — заявила политик.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo / Jean-Francois Badias

При этом она особо подчеркнула, что вместе с созданием подобных сил европейские лидеры должны иметь решимость их применять.

«У вас могут быть самые лучшие войска в мире, но если вы не готовы их использовать, то какой от них толк? Нас до сих пор сдерживает не только дефицит контингента, но и недостаток политической воли. И если мы разовьём в себе эту политическую волю, мы многое сможем сделать на уровне ЕС», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии (пять с половиной лет возглавлявшая Минобороны ФРГ) предложила ряд мер для усиления военной составляющей ЕС, в том числе достижение совместимости военного оборудования европейских стран, а также отмену НДС на закупки у местных продавцов оружия и военной техники.

По её словам, в первой половине 2022 года она вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном проведёт саммит лидеров ЕС по вопросам европейской обороны. Стоит отметить, что Макрон за последние несколько лет неоднократно резко критиковал НАТО и также упоминал о возможности создания собственной европейской армии.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что совместно с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом работает над новой декларацией об отношениях Евросоюза и Североатлантического альянса.

Сам Столтенберг ранее негативно оценил идею создания отдельных панъевропейских вооружённых сил, предупредив, что их формирование ослабит альянс и разобщит Европу.

«Любые попытки создать параллельные структуры, дублировать структуру управления ослабят нашу совместную способность работать сообща, поскольку при ограниченных ресурсах нам необходимо предотвращать дублирование усилий», — заявил он в интервью британской газете The Telegraph.

Генсек альянса подчеркнул, что попытки ЕС учредить собственные вооружённые силы «никогда не заменят собой НАТО».

Трещина в единстве

Эксперты отмечают, что на фоне обсуждений о необходимости создания экспедиционных сил ЕС на уровне военно-политического руководства союза США сами нанесли удар по единству НАТО, образовав новое стратегическое партнёрство с Великобританией и Австралией, что привело к конфликту интересов с Францией.

Ранее Париж отозвал послов в США и Австралии, после того как Канберра на фоне вступления в партнёрство AUKUS отказалась от контракта на закупку подводных лодок. Соглашение на €56 млрд предполагало поставку Австралии 12 неатомных субмарин класса Attack компанией Naval Group — во Франции СМИ называли его «контрактом века».

Французские военные

© Charly Triballeau / Pool Photo via AP

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон тогда объяснил, что его страна отказывается от контракта, так как США передадут Канберре технологии для строительства атомных подводных лодок.

Этот шаг вызвал резкую негативную реакцию во французских политических кругах. Так, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение «ударом в спину» и заявил, что у Парижа есть вопросы и к поведению США. В свою очередь, лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что стране нужно выйти из НАТО, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта альянса в области космической безопасности, который США хотели разместить в Тулузе.

В разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин напомнил, что Германия и Франция — ведущие военные державы ЕС — как раз и выступают основными идеологами создания европейской армии.

«США пытались подавить эти брожения ещё со времён администрации Билла Клинтона. Но подобная реакция тогда была оправданна, потому что Европе было бы сложно разграничивать силы и полномочия НАТО и европейской армии. Кроме того, Европу на протяжении нескольких десятилетий устраивало, что США защищали её от мифической советской, а впоследствии и российской угрозы, распространив на её территории свои ядерные зонтики», — рассказал эксперт.

Теперь же, по его словам, создание военного союза Великобритании, США и Австралии, из-за которого Париж лишился колоссального с точки зрения экономики и геополитики контракта, снова подогрело подобные настроения.

«В данном случае Германия спроецировала ситуацию с Францией на себя, ведь если администрация Белого дома так откровенно «кинула» Париж, то и Берлин может оказаться в подобной ситуации», — отметил политолог.

Разговоры о большей независимости Европы от США в сфере безопасности ведутся не первое десятилетие, и сейчас в преддверии выборов эта тема, в том числе в Германии и Франции, становится одной из наиболее актуальных, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Безусловно, разговоры о единой европейской армии соответствуют духу Лиссабонского договора ЕС и движению к более интегрированному объединению между странами союза. Но тем не менее в ближайшее время не стоит ожидать коренного отхода от духа НАТО и союзнических обязательств», — полагает Камкин.

Он также отметил, что в связи с выходом Великобритании из ЕС наблюдается усиление сотрудничества с США и Австралией как странами англосферы.

«Можно предположить, что в ближайшие 10—15 лет англосаксы действительно будут идти трансатлантическим путём, тогда как ЕС, напротив, может выбрать собственную континентальную систему безопасности. Правда, в ближайшие пять лет реальных перспектив создания европейской армии нет, но логика развития интеграции союза это предусматривает», — полагает аналитик.