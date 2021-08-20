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Контейнеровоз-гигант Ever Given вновь взял курс на Суэцкий канал

20 августа 2021, 01:10  •  45 • В мире
Контейнеровоз-гигант Ever Given находится в Средиземном море. Он уже взял курс на Суэцкий канал. Сможет ли пройти неповоротливое судно узкий пролив на этот раз или повторится мартовская история?
По данным сайта MarineTraffic, Ever Given 5 августа вышло из английского порта Филикстоу. На данный момент контейнеровоз проплывает где-то в районе Египта по Средиземному морю. Ожидается, что в пятницу он окажется в Суэцком канале.
По неподтверждённой информации, Ever Given следует в Сингапур для ремонта.
Из-за этого контейнеровоза-гиганта весной в Суэцком канале возникла пробка. Утром 23 марта судно село на мель. По одной из версий, причиной стало полное отключение электропитания, по другой – неблагоприятные погодные условия (песчаная буря и сильный ветер).
Почти целую неделю ни одно судно из-за заблокировавшего водный путь Ever Given не могло пройти по Суэцкому каналу. Многие перевозчики были вынуждены менять маршруты, корректировать графики. У других компаний и организаций тоже возникли проблемы. Например, британцы начали скорбеть по гномам, без которых совсем беда.

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