Контактные обязательства: в чем кроется научный потенциал Союзного государства

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, Москва и Минск смогут преодолеть экономический кризис, заявил на российско-белорусском форуме «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития» замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Политическая турбулентность даже может подстегнуть развитие новых производственных цепочек, считает бывший посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Помимо этого сближению двух стран поможет создание единого научно-технологического пространства, отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Причины интеграции

Для развития Союзного государства необходимы реальные, а не декларативные инструменты интеграции. Успешным примером, по мнению президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, стало создание единого научно-технологического пространства. Сейчас сотрудничество осложняется из-за санкционного давления, однако Курчатовский институт призывает не вмешивать науку в политику.

— Посмотрим, что будет. Мы всячески призываем к тому, чтобы не разрывать окончательно контакты с западными учеными, — сказал «Известиям» Михаил Ковальчук.

В МИДе настроены оптимистично. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, считает Андрей Руденко. В сложившейся непростой ситуации Минск оказал беспрецедентную поддержку Москве, за что в России благодарны, добавил дипломат.

Помимо научной и оборонной отрасли страны будут активно развивать экономику. Стратегия взаимодействия в этой сфере основывается на 28 союзных программах, напомнил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Из-за новых западных санкций, по его словам, еще большую актуальность приобретает формирование новых производственных цепочек.

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— Тем более что мы понимаем: ситуация на западноевропейском рынке сегодня для нас неблагоприятная, — заявил он.

Также продолжается создание необходимых условий для граждан России и Белоруссии. 31 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 1 апреля власти отменят плату за входящие звонки для россиян, находящихся в соседней стране.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о снятии всех ограничений на перемещение людей на территории Союзного государства. По его мнению, это важный шаг для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

11 марта президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о противостоянии санкционному давлению. Лидеры согласовали дальнейшие шаги по вопросам энергоносителей, а также в сфере промышленности, сельского хозяйства и грузоперевозок. В частности, Минск согласился увеличить поставки с/х, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Двигатели прогресса

Благодаря поддержке властей усилия наших ученых приобретают системный характер, отметил Михаил Ковальчук. Научный потенциал России и Белоруссии играет важную роль в интеграции наших стран. Сейчас экономика теснейшим образом связана с достижениями науки. Однако на протяжении истории доля интеллекта в конечном продукте была разной.

— Если мы посмотрим на индустриализацию, которая происходила в первые десятилетия XX века, это была тяжелая промышленность — машиностроение, металлургия. Тогда доля НИОКР, то есть интеллектуального вклада научного в конечный продукт, была не более 5%. Всё остальное — это была стоимость энергии и материалов. Когда мы перешли к следующему укладу — полупроводниковому, доля НИОКР выросла до 30%, при этом уменьшилась существенно доля ресурсов и энергии, — сказал он.

По словам Михаила Ковальчука, в правительство и администрацию президента внесена инициатива, которую уже несколько лет разрабатывал Курчатовский институт по поручению главы государства. Это стратегия развития природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и процессов, интегрированных в естественный природный ресурсооборот.

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— Существенная вещь заключается в том, что при переходе к природоподобному укладу доля НИОКР в конечном продукте достигает 90%. То есть конечный продукт того, что мы начинаем производить сегодня, становится фактически сублимированным знанием, при этом ресурсы и энергия минимальны, — отметил Михаил Ковальчук.

Для России будет играть важную роль развитие не только научного, но и энергетического потенциала, считает он.

— Ведь цифровизация во многом — синоним энергозатратности. Сегодня треть производимой в мире энергии идет только на сети Wi-Fi, без всякого промышленного производства. То есть цифровизация означает огромное потребление энергии, и себе это могут позволить в первую очередь энергетически самодостаточные страны или богатые страны, которые могут купить недостающую энергию, как мы сегодня знаем, в основном за рубли, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

Далеко не все страны, по его мнению, смогут добиться успеха в новом миропорядке — для этого нужны знания, которые нельзя просто украсть или скопировать.