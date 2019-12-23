Контактная группа согласовала условия обмена в Донбассе

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения удерживаемых лиц и обмена ими до конца года. Об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — цитирует Интерфакс Грызлова.

Ранее в Киеве заявляли, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать.

Как сообщалось, 23 декабря пройдёт видеоконференция с самопровозглашёнными республиками Донбасса по вопросу обмена.