Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Весна, лето, осень... и снова осень
"Всё уничтожили на месте": Перед погружением Путина на дне Финского за...
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина
Главная / Украина

Контактная группа согласовала условия обмена в Донбассе

23 декабря 2019, 18:24  •  7 • Украина
Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения удерживаемых лиц и обмена ими до конца года. Об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.
 
© Сергей Аверин РИА Новости
 

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — цитирует Интерфакс Грызлова.

Ранее в Киеве заявляли, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать. 

Как сообщалось, 23 декабря пройдёт видеоконференция с самопровозглашёнными республиками Донбасса по вопросу обмена. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
22 декабря 2019, 06:39
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
22 декабря 2019, 06:39
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
22 декабря 2019, 23:09
Глава МИД Румынии: Поддержка Молдовы не сможет продолжаться в ожидаемых объёмах
22 декабря 2019, 22:54
«Перенаправить миграционные потоки»: почему Киев намерен запретить украинцам въезжать в РФ по внутреннему паспорту
23 декабря 2019, 11:54
В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
22 декабря 2019, 09:54
Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже в Одессе выплатили 2 млн гривен
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Ро...
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украин...
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за &quo...
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал усл...
23 декабря 2019, 02:24
"Мечтатель": Польский политолог перед ток-шоу поделил Украину. А после обви...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
19 декабря 2019, 23:39
"Разыграли, как лохов": Соловьёв о том, как брехун Зеленский обвёл всех вокруг пальца
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.