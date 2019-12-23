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Контактная группа согласовала условия обмена в Донбассе
23 декабря 2019, 18:24 • 7 • Украина
Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения удерживаемых лиц и обмена ими до конца года. Об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.
© Сергей Аверин РИА Новости
«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — цитирует Интерфакс Грызлова.
Ранее в Киеве заявляли, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать.
Как сообщалось, 23 декабря пройдёт видеоконференция с самопровозглашёнными республиками Донбасса по вопросу обмена.
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