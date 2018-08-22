Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе с 29 августа

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МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины подвела в среду итоги дискуссий в рабочих подгруппах, три из которых - по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам - впервые обсуждали накопившиеся задачи и проблемы в двухдневном режиме. Выходя с инициативой о работе в новом формате, российская делегация и представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) надеялись интенсифицировать переговорный процесс и добиться выхода на конструктивные решения по ключевым проблемам урегулирования, в первую очередь в политической сфере и по вопросу обмена пленными.

Однако именно по этим направлениям никаких подвижек не произошло. Как и прежде, украинская сторона в политической подгруппе отказалась представить и зафиксировать свою позицию по "формуле Штайнмайера". А обсуждение обмена пленными в формате "всех на всех" было вновь сорвано в связи с позицией представителя Киева Ирины Геращенко, которая пыталась в рамках минского процесса поднять вопрос обмена заключенными между Украиной и РФ, не имеющими отношения к конфликту в Донбассе.

Вместе с тем позитивным итогом сегодняшней встречи стала новая договоренность сторон о прекращении огня. Как говорится в принятом заявлении, в связи с началом учебного года стороны должны прекратить огонь с 00:01 29 августа. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, отметивший, что именно вопросы безопасности стали центральными в работе контактной группы, обратился к сторонам конфликта с призывом "выразить полную поддержку этому решению на высшем политическом уровне".

Сайдик с удовлетворением отметил, что "лето этого года - самое спокойное с начала конфликта" и "с начала августа не было зафиксировано ни одного погибшего среди гражданского населения". В этом контексте спецпредставитель главы ОБСЕ выразил признательность Специальной мониторинговой миссии организации, "посредническая деятельность которой способствует обеспечению режима тишины".

Представители Донбасса остались крайне неудовлетворены двухдневной работой гуманитарной подгруппы. По сути, украинская сторона вновь отказалась обсуждать вопрос обмена пленными в оговоренном минскими соглашениями формате "всех на всех". Представитель Киева Ирина Геращенко повторила, что Киев добивается обмена граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, на граждан Украины, отбывающих наказание на территории России и Донбасса, оставив за скобками судьбу удерживаемых в плену ополченцев из ДНР и ЛНР.

По словам Геращенко, "украинская сторона, как исключение, готова передать российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК двух россиян с одновременной передачей Киеву украинских военнослужащих, удерживаемых в Донбассе".

Эта позиция возмутила участников гуманитарной подгруппы от провозглашенных республик. Представитель ЛНР Ольга Кобцева назвала это предложение шантажом. По ее словам, содержащиеся в украинских тюрьмах граждане РФ Алексей Седиков и Вячеслав Высоцкий, которых предложила обменять Геращенко, были в списках на обмен пленными, который состоялся еще 27 декабря, однако тогда украинская сторона исключила их из числа подлежащих обмену. Теперь освобождение всего лишь двух человек представляется Киевом как "жест доброй воли", но при этом "данное предложение об обмене ничем не подтверждено", подчеркнула Кобцева.

Она также напомнила, что в совместном заявлении от 29 марта главы "нормандской четверки" высоко оценили проведенный в конце 2017 года обмен пленными и рекомендовали перейти к более активным действиям для дальнейшего обмена всех установленных на всех установленных. "Стоит особо напомнить госпоже Геращенко, что под этим заявлением подписался и [президент Украины] Петр Порошенко. Увы, ее позиция идет вразрез с призывами лидеров стран "нормандского формата", - заключила Кобцева.

Полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, подводя итоги сегодняшнего заседания контактной группы, в очередной раз обратил внимание на безрезультатность работы политической подгруппы.

"В политической сфере главным вопросом остается реализация особого статуса Донбасса на постоянной основе по "формуле Штайнмайера". Именно по этому узловому вопросу должен быть достигнут прогресс в ходе работы подгруппы, - сказал он. - Однако украинская делегация в который раз отказалась обсуждать концепцию введения особого статуса в силу по "формуле Штайнмайера", несмотря на то, что такое решение было подтверждено главами государств "нормандского формата" еще в октябре 2016 года".

Участник политподгруппы от ЛНР Родион Мирошник в свою очередь сообщил, что представитель Украины отказался от обсуждения основного вопроса, "сославшись на проблемы с памятью". "Представитель Украины в рабочей группе в очередной раз отказался парафировать текст "формулы Штайнмайера", потому что не уверен, что украинская сторона голосовала за его включение в повестку дня группы, что было зафиксировано представителями ОБСЕ в Контактной группе", - сказал Мирошник. "Представитель Киева уже девятнадцатый раз забывает выполнить просьбу координатора группы от ОБСЕ предоставить письменную позицию украинской стороны по рассматриваемым вопросам, откровенно игнорируя обязательства своей страны", - отметил он.

А Борис Грызлов вновь подчеркнул, что "политический конфликт должен быть прекращен политическими методами и политическим урегулированием - альтернативы этому нет".

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