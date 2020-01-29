Контактная группа предварительно согласовала один участок для разведения сил • 91 • Украина МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске, было посвящено имплементации решений "нормандского саммита" в Париже. Участники подгруппы по безопасности провели, фактически, первое конкретное обсуждение новых зон безопасности с координатами предлагаемых сторонами конфликта участков для разведения сил и средств. В результате, как сообщил МИД Донецкой народной республики (ДНР), на сегодняшней встрече в Минске удалось "условно согласовать" один участок - в районе пропускного пункта "Октябрь - Гнутово" на юге ДНР. "На переговорах в Минске стороны выступили с конкретными предложениями с координатами потенциальных участков. В ходе переговоров рассматривался проект дополнения к Рамочному решению, которое необходимо для реализации дальнейшего разведения сил и средств. На данный момент реальный процесс обсуждения, по сути, только начался. Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово" на юге нашей республики", - говорится в заявлении МИД ДНР. При этом, как отметили в ведомстве, "и это совпадение весьма условно: видение сторонами координат участков для разведения в этой локации значительно различается". Стороны договорились продолжить согласование участков на следующей встрече, которая состоится 12 февраля. Полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что эта работа идет на основе принципов, которые содержатся в рамочном решении контактной группы от 2016 года, и все необходимые процедуры отработаны в 2019 году, когда состоялось разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской. При этом он напомнил, что в соответствии с решением лидеров "нормандской четверки" необходимо урегулировать данный вопрос до конца марта 2020 года. Как сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, на заседании подгруппы по безопасности была также затронута тема разминирования. По словам Грау, именно мины помимо обстрелов являются в данный период главной причиной гибели гражданского населения в зоне конфликта. Согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, число жертв среди мирных жителей по сравнению с концом 2019 года возросло, указала она. Договорились обменяться списками пленных Гуманитарная подгруппа продолжила подготовку к обмену пленными. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева назвала состоявшееся обсуждение "достаточно конструктивным". "Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения", - сказала она. Грау в свою очередь подняла вопрос о необходимости предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам Международному комитету Красного Креста, а также другим международным организациям. Еще одна тема в повестке гуманитарной подгруппы - вопрос открытия новых пропускных пунктов на линии разделения, который в соответствии с решениями парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря предполагалось решить в течение 30 дней, однако дискуссии по нему в рамках контактной группы продолжаются до сих пор. По словам Кобцевой, "стороны высказали обоюдную заинтересованность в решении проблем, препятствующих продвижению в данном направлении, и подтвердили намерения более углубленно проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ [контрольных пунктов въезда-выезда] в Золотом и Счастье". Как сообщила Грау, гуманитарная рабочая группа затронула также тему пропавших без вести. Пресс-секретарь полпреда Киева Леонида Кучмы в свою очередь сообщила, что на заседании была достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести. "До следующего заседания Контактной группы в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста", - написала Дарья Олифер в Facebook. О пенсиях не договорились Достаточно насыщенно, по оценке МИД ДНР, прошло заседание экономической подгруппы. "Переговорщикам удалось поднять и в той или иной степени обсудить все вопросы повестки", - сообщило ведомство. Особое внимание было уделено проблемам задолженности Украины по соцвыплатам и выплатам пенсий жителям ДНР и ЛНР, которые были прекращены постановлением кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года. "Однако, к сожалению, украинская позиция пока неизменна: прогресса в необходимой проработке правового поля не наблюдается", - сообщил МИД ДНР. Экономическая подгруппа затронула также вопросы водоснабжения региона и обеспечения его мобильной связью. Киев вернулся на старые позиции Нынешняя встреча rонтактной группы показала, что, несмотря на определенное продвижение по ряду вопросов, по ключевым положениям минских соглашений стороны конфликта сохраняют принципиальные разногласия. Украинская делегация в очередной раз подтвердила намерение добиваться пересмотра подписанных в 2015 году договоренностей. "Во время заседания группы украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения минских соглашений", - написала после встречи на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер. "Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - привела она слова Леонида Кучмы на заседании. Олифер также отметила, что на встрече стороны договорились продолжать работу для решения вопросов блока безопасности, которые, по ее словам, "являются ключевыми для Украины и мирового сообщества". По сути, украинская делегация вновь вернулась к позиции, которую она занимала на переговорах при прежнем президенте Петре Порошенко. Несмотря на четко прописанные в минских соглашениях пункты мирного урегулирования, Киев с самого начала стал уклоняться от выполнения их политической части, которые предусматривают предоставление региону особого статуса самоуправления. При этом украинская сторона пыталась приводить самые разные обоснования своей позиции, в том числе о необходимости сначала решить вопросы безопасности и вернуть Киеву контроль над участком российско-украинской границы в зоне конфликта, хотя этот пункт является последним в процессе урегулирования . Уже с приходом нового президента к этому добивалось требование о возвращении в зону конфликта всех беженцев для проведения там новых выборов. Его на декабрьской встрече "нормандской четверки" озвучивал сам Владимир Зеленский. В разное время Киевом также выдвигались требования обеспечить участие в выборах всех украинских политических партий и присутствие на них всех украинских СМИ. Новые препятствия Эта позиция Киева, как подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов, создает дополнительные проблемы для восстановления доверия между сторонами конфликта в Донбассе. Он обратил внимание на то, что каждое заявление о намерении переписать минские договоренности "прямо противоречит итогам саммита "нормандской четверки". "Такой подход создает новые препятствия для установления мира на Украине", - подчеркнул он. Грызлов напомнил, что в декабре 2019 года на встрече в Париже лидеры четырех государств, в том числе президент Украины, в очередной раз подтвердили необходимость полной реализации минских договоренностей, включая политические положения. "Новые угрозы, звучащие из Киева - это еще одно доказательство, что Донбассу необходим особый статус и необходимы прочные гарантии этого статуса, - отметил российский полпред. - В ином случае об уважении и защите прав жителей Донбасса, включая право на жизнь, говорить не приходится". "Это та позиция, которую защищают представители Донбасса в контактной группе. И с такой позицией нельзя не считаться. В качестве одного из первоочередных шагов Киев должен интегрировать в законодательство "формулу Штайнмайера", - подчеркнул полпред РФ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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