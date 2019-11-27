Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске

В Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске», — заявили в МИД ДНР.

Ранее в Донецке сообщали, что следующая встреча контактной группы пройдёт 27 ноября.

Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы, заявила, что в ходе прошлого заседания контактной группы были сняты последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».