Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верните кассетные боеприпасы: Британию предупредили о войне с РФ
Не нашли замену? Польские военные опять сядут за штурвалы истребителей МиГ-29
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на...
«Киев сошел с ума»: Жириновский пригрозил превентивным ударом
Главная / Украина

Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске

27 ноября 2019, 15:09  •  76 • Украина
В Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
 
Reuters
 

«Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске», — заявили в МИД ДНР.

Ранее в Донецке сообщали, что следующая встреча контактной группы пройдёт 27 ноября.

Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы, заявила, что в ходе прошлого заседания контактной группы были сняты последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 02:09
«Зондирование общественного мнения»: почему в Германии заявили о готовности усилить присутствие бундесвера за рубежом
26 ноября 2019, 19:39
Экс-депутат Рады оценил отношения России и Украины
26 ноября 2019, 22:54
Помпео заявил о проверке США любых данных о вмешательствах в выборы
27 ноября 2019, 15:09
Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине
27 ноября 2019, 15:24
The National Interest: может быть, пришёл момент пересмотреть отношение к крымской дилемме?
26 ноября 2019, 19:39
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты"...
27 ноября 2019, 02:24
Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного простра...
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи по...
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 18:24
"Россия надавала трусами по лицу украинскому народу"? Ведущая не сдержала смех в ответ на выпад экс-мэра
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
25 ноября 2019, 08:09
Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё холодело внутри"
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
22 ноября 2019, 08:39
"Опустили ниже плинтуса": Доктор Рошаль попросил защиты у Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.