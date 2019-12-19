Контактная группа по Донбассу не смогла решить ни одну из поставленных в Париже задач • 75 • Украина МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первые после саммита "нормандского формата" переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе неожиданно оказались очень трудными и не принесли тех результатов, на которые рассчитывали наблюдатели, оценившие парижские договоренности как перезапуск мирного процесса. Встреча затянулась допоздна, но плодотворного диалога по тем вопросам, которые были внесены в итоговое коммюнике саммита, в Минске так и не получилось. "После заседания в "нормандском формате" представители Киева приехали в Минск неготовыми выполнять обязательства, взятые на себя в Париже, - написал в Telegram-канале представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. - Кавалерийским наскоком, без выполнения обязательств - не вышло. Никто не испугался, все настаивают на четких гарантиях и обязательствах. Время играет против Киева". Между тем, на решение поставленных саммитом задач отведено немного времени. В числе одного из неотложных шагов, которые должны быть сделаны уже до конца месяца, "нормандская четверка" назвала обмен удерживаемыми лицам по принципу "всех на всех". Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи "нормандской четверки" обещал, что обмен пленными состоится уже 24 декабря, "крайний срок - до конца месяца". Вопрос об освобождении удерживаемых лиц в среду и был в центре обсуждения контактной группы, однако внезапно стал предметом конфликта сторон. Как сообщила по итогам встречи представитель ЛНР Ольга Кобцева, "к сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену". На встрече было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. В связи с этим полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что Киеву необходимо будет выполнить договоренность о процессуальной очистке освобождаемых лиц. Представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова также сообщила, что украинская сторона в очередной раз попыталась разделить обмен на несколько этапов. Как пояснили украинские СМИ, сославшиеся на свои источники, Киев предложил формулу "всех осужденных на всех осужденных" вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных". А полпред Киева Леонид Кучма и советник президента Руслан Демченко настаивали также на исключении из списка на обмен 11 человек, в том числе нескольких беркутовцев. Однако, представители Донецкой и Луганской народных республик с этими позициями не согласились. В итоге стороны, так и не согласовав окончательные цифры по обмену, приняли решение взять паузу в переговорах. "По количеству людей есть спорные вопросы, окончательной цифры на сегодняшний день нет. Должна пройти верификации всех людей", - сообщила по итогам заседания глава МИД ДНР Наталья Никонорова. В то же время представители Донбасса, по ее словам, не оставляют попытки договориться. "Мы договорились по обмену действовать в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции. Также планируем обмениваться электронными документами и все-таки попробовать выйти на согласование всех этих механизмов и решений", - отметила Никонорова. Спецпредставитель председатель ОБСЕ Мартин Сайдик, для которого нынешняя встреча стала последней в связи с его решением оставить свой пост, на итоговой пресс-конференции уверял, что стороны "сегодня провели основательную работу". "Есть желание со всех сторон осуществить этот обмен, - сказал он. - Но есть еще и технические моменты. Стороны стремятся осуществить обмен до конца года. Не исключаю, что договорятся в режиме видеоконференции". Пункты пропуска Проблемы при согласовании обмена пленными помешали обсудить и вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. "До пунктов пропуска просто не дошли", - пояснил представитель ЛНР Владислав Дейнего. "Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и республикой. Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встрече", - сообщила, в свою очередь, Кобцева. Вопрос о необходимости открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в Париже поднял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что, кроме обсуждения крупных проектов, нельзя забывать и "о простых людях", которые живут в регионе. "И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - сказал он. А для того, чтобы уже сейчас облегчить жизнь в Донбассе, президент России призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в регионе. "Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего - без многочасовых очередей - прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне", - сказал российский лидер. В итоге "нормандская четверка" поручила контактной группе, как говорится в коммюнике, "в течение 30 дней достичь договоренности об открытии на линии соприкосновения в Донбассе новых пунктов пропуска". Разведение сил Еще одним поручением нормандского саммита, вошедшим в итоговый документ, является требование до конца марта 2020 года подготовить и провести разведение сил и средств на трех новых участках. Киев в преддверии заседания контактной группы заявлял о готовности приступить к решению этой задачи уже на встрече 18 декабря. Как сообщал глава МИД Украины Вадим Пристайко, украинская сторона подготовила свои предложения и даже, чтобы переговоры прошли максимально продуктивно, имела "в запасе" несколько альтернативных вариантов для возможности "маневрировать во время переговоров". Однако, как сообщила по итогам минского заседания Никонорова, Киев свои предложения по новым участкам разведения в Донбассе не представил. "С нашей стороны были предложения, с украинской стороны предложения не прозвучали", - сказала она. При этом полпред РФ Борис Грызлов напомнил, что "три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств". Однако "киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения", - констатировал он. Сайдик на вопрос о том, почему не удалось продвинуться в этом вопросе, заявил: "Есть срок до 30 марта". Новое старое перемирие Не прозвучало никаких конкретных обязательств и по выполнению договоренности о "всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе", которое, в соответствии с решениями "нормандского саммита", должно быть объявлено до конца года. Киевская делегация предложила объявить новое - "зимнее" - перемирие. Однако, представители республик напомнили, что предыдущее перемирие согласовывалось как бессрочное и было подкреплено пакетом дополнительных мер его усиления и контроля, согласно которому, по всем фактам нарушений режима прекращения огня сторонами должны проводиться разбирательства и применяться соответствующие дисциплинарные наказания к нарушителям. «Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своего предвыборного штаба Между тем, "с 21 июля, то есть с момента вступления в силу возобновленных обязательств по соблюдению бессрочного режима прекращения огня, в результате обстрелов Вооруженных сил Украины получили ранения 22 мирных жителя, разрушено 28 и повреждено 307 жилых домов, 37 объектов гражданской инфраструктуры, а также восемь транспортных средств". "Ни по одному из этих фактов украинской стороной не проведены разбирательства, не найдены и не привлечены к ответственности виновные", - подчеркнула Никонорова. В связи с этим представители ДНР предложили не согласовывать новое перемирие, а соблюдать те меры, о которых стороны договорились ранее. "Важно не название перемирия, не новые даты, которые являются всего лишь очередным пиаром официального Киева, а действенное соблюдение режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля, которые уже были ранее согласованы сторонами как бессрочные и которые никто не объявлял утратившими силу", - заявила Никонорова. "Именно поэтому республики предложили контактной группе заявить о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по его поддержанию в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года", - пояснила полпред республики. Именно это и сделала в итоге контактная группа, вновь призвав стороны конфликта к полному и всеобъемлющему выполнению договоренности от 21 июля. Вместе с тем Сайдик отметил, что по сравнению с 2017 годом число жертв среди мирного населения Донбасса все же сократилось. Если в тот год было зафиксировано 87 погибших, то в этом - 17. Новый представитель ОБСЕ На встрече в Минске присутствовала и новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая с Нового года сменит на этом посту Сайдика. "Хочу отметить, что сегодняшнее заседание связано со сменой участников нашей работы. Свою работу в контактной группе завершил наш коллега, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Его полномочия в плановом порядке принимает другой дипломат, госпожа Хайди Грау. Мы приветствуем госпожу Грау и желаем ей успеха в нашей дальнейшей общей работе", - заявил после заседания Грызлов. Он поблагодарил Сайдика за работу, которая "помогла сохранить жизни многих людей и не допустить ухудшения ситуации в Донбассе". "Полагаю, что моменты биографии господина Сайдика, связанные с продвижением точной и безусловной реализации минских соглашений - это важные, позитивные примеры и уроки для коллег, для новых поколений европейских дипломатов", - добавил российский полпред. Сам Сайдик, представляя журналистам Грау, также пожелал ей успехов. "Ничего сложного в этой работе нет, если есть терпение и желание понимать все стороны этого конфликта", - заметил он. Решено, что очередная встреча контактной группы, которую будет вести уже Хайди Грау, состоится почти через месяц - 16 января. "Хочу пожелать, чтобы Новый год для всех был мирным, чтобы он стал годом реализации минских договоренностей, годом преодоления конфликта. Российская делегация в контактной группе будет делать для этого все возможное", - поздравил всех в заключение Грызлов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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