Контактная группа по Донбассу может согласовать "пасхальное перемирие" в среду, 28 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пасхальное перемирие" может согласовать Контактная группа по Донбассу.

Это решение Контактная группа по Донбассу может согласовать в среду, 28 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается

- отметил украинский лидер. По его словам, участники Контактной группы "уже на финише" согласования решения о перемирии.

На Украине с 2014 года продолжается военный конфликт в Донбассе.

Переговоры по решению конфликта идут в Контактной группе в Минске. Украина и ЛНР и ДНР заключили Минские соглашения, которые предполагают поэтпное размежевание сил, внесение изменений в законодательство Украины и проведение выборов в народных республиках.