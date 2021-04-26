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Контактная группа по Донбассу может согласовать "пасхальное перемирие"
26 апреля 2021, 15:35 • 103 • Политика
Контактная группа по Донбассу может согласовать "пасхальное перемирие" в среду, 28 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Пасхальное перемирие" может согласовать Контактная группа по Донбассу.
Это решение Контактная группа по Донбассу может согласовать в среду, 28 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
- отметил украинский лидер. По его словам, участники Контактной группы "уже на финише" согласования решения о перемирии.
На Украине с 2014 года продолжается военный конфликт в Донбассе.
Переговоры по решению конфликта идут в Контактной группе в Минске. Украина и ЛНР и ДНР заключили Минские соглашения, которые предполагают поэтпное размежевание сил, внесение изменений в законодательство Украины и проведение выборов в народных республиках.
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