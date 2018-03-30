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Контактная группа по Донбассу достигла прогресса в согласовании списка пленных
30 марта 2018, 11:09 • 10 • Украина
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины достигла прогресса в согласовании списка пленных в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.
Борис Грызлов © Владимир Астапкович / РИА Новости
«Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса», — приводит его слова ТАСС.
Грызлов отметил, что «к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена».
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии фронта.
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