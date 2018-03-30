Контактная группа по Донбассу достигла прогресса в согласовании списка пленных

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины достигла прогресса в согласовании списка пленных в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса», — приводит его слова ТАСС.

Грызлов отметил, что «к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии фронта.