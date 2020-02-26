Контактная группа обсудила обострение ситуации в Донбассе

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Состоявшееся в среду очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продемонстрировало, что мирный процесс, активизировавшийся на какое-то время сразу после состоявшегося 9 декабря парижского саммита "нормандской четверки", вновь начал пробуксовывать.

Как стало ясно из сообщений спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау и полпреда РФ Бориса Грызлова, никакого продвижения ни по одному из направлений встреча не принесла.

Участники заседания обсудили обострение ситуации на линии разделения, произошедшее 18 февраля. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) потребовал провести детальное расследование тех событий, возложив ответственность на Киев. Это требование поддержала российская делегация. В свою очередь Хайди Грау отметила, что стороны уделили много времени этому вопросу, однако, по ее словам, "он еще требует доработки". Спецпредставитель главы ОБСЕ подчеркнула, что в результате эскалации "гражданское население вновь заплатило высокую цену" и назвала это неприемлемым.

На встрече обсуждались и новые участки разведения сил, провести которое до конца марта договорились лидеры "нормандской четверки". По итогам прошлого заседания сообщалось о предварительном согласовании одного из трех участков - в районе Гнутого в Донецкой области. На этот раз, судя по всему, никаких договоренностей достигнуто не было.

По словам Грау, на заседании в Минске были также затронуты вопросы противоминной деятельности. Она напомнила, что "главной причиной гражданских жертв в этом году - это восемь человек из 14 - остаются мины". Грау напомнила сторонам конфликта о соглашении контактной группы от 17 июля и 18 декабря прошлого года о соблюдении режима тишины и обратилась к ним "с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня".

Гуманитарная, экономическая и политическая подгруппы работали по своей обычной повестке. По словам спецпредставителя главы ОБСЕ, гуманитарная группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к обмену удерживаемыми лицами, обеспечением эффективного поиска пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. При этом представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона не смогла подтвердить никого из разыскиваемых ДНР лиц. Нет, по ее словам, и продвижения в процессуальной очистке участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года.

Экономическая подгруппа особое внимание уделила вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в республиках Донбасса. В центре внимания политической подгруппы оставались вопросы особого статуса ДНР и ЛНР и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

О причинах обострения в Донбассе

Борис Грызлов обратил внимание, что обострение ситуации в Донбассе произошло на фоне того, что "вся киевская пропаганда, и особенно пропаганда в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор ориентирована на военное подавление Донецка и Луганска". Он подчеркнул, что киевская власть несет за это ответственность. "Все обстрелы территорий Донецка и Луганска Киев продолжает изображать как воинские подвиги. Ответственность за такие нарушения в рядах ВСУ не предусмотрена, никакие приказы об ответственности ВСУ не опубликованы. В таких условиях о каком стремлении киевской власти к диалогу с жителями Донбасса можно говорить?" - считает полпред РФ.

По его словам, российская делегация также отметила тот факт, что отдельные подразделения ВСУ продолжают сближать свои позиции с позициями Донбасса. "В этом, на наш взгляд, и состоит главная причина обострений в последний месяц. СММ ОБСЕ в своих отчетах постоянно фиксирует наличие вооружений ВСУ в нарушении линии отвода и вне установленных мест хранения. Это ставит вопрос о необходимости усиления постоянной верификации со стороны СММ ОБСЕ", - добавил Грызлов. Поэтому, по его словам, необходимо усиление контроля за отведенным вооружением.

"Дальнейшей эскалации пока удалось избежать, но создан опасный прецедент. Необходимо сделать все, чтобы подобное не повторялось. В том числе Киеву и Донбассу важно активизировать диалог по вопросам безопасности на площадке контактной группы", - отметил он.

Игнорирование парижского коммюнике

Главной же причиной того, что на востоке Украины сохраняется неустойчивая ситуация в сфере безопасности, Грызлов считает нежелание Киева идти на диалог с республиками Донбасса и выполнять политические пункты минских соглашений. Произошедшее 18 февраля обострение в районе Золотого, по его словам, - это очередное подтверждение того, что "безопасность в Донбассе не будет обеспечена, пока не начнется реализация политических положений минских договоренностей". Грызлов напомнил, что на последнем саммите "нормандского формата" Киев в очередной раз подтвердил все свои обязательства в плане выполнения минских соглашений. "Однако никаких практических мер киевской властью не принято, даже "формула Штайнмайера" так и не включена в украинское законодательство, не согласованы правовые аспекты особого статуса", - отметил он.

Как считает представитель России, это говорит о безответственном подходе и фактическом игнорировании коммюнике состоявшейся 9 декабря встречи и ставит под угрозу перспективы намеченной на апрель следующей встречи. "Особый статус Донбасса с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера" является решающим условием урегулирования конфликта. Только движение в этом направлении - путь к прочному и устойчивому миру в Донбассе", - подчеркнул Грызлов.

Однако представители Украины сохраняют свою позицию по данному вопросу, продолжая настаивать на первоочередной передаче Киеву контроля над границей. "Без выполнения составляющей безопасности минских договоренностей существенного прогресса в ситуации в Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", - процитировала полпреда Киева Леонида Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер.

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