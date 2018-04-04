Контактная группа намерена ввести систему контроля за соблюдением перемирия в Донбассе

• 51 • Украина

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Результаты действия пасхального перемирия стали главной темой заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, состоявшегося в среду в столице Белоруссии. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итоги встречи, с удовлетворением отметил значительное снижение интенсивности огня с 00:00 30 марта, когда начал действовать согласованный сторонами режим тишины.

"На прошлой неделе контактная группа приняла заявление о приверженности прекращению огня с 30 марта по случаю пасхальных праздников, - сказал он. - Хочу подчеркнуть, что лидеры "нормандской четверки" приветствовали это заявление. Я от своего имени, а также от Специальной мониторинговой миссии (СММ) хочу поблагодарить стороны за их усилия по установлению "пасхального перемирия". Благодаря этому с 30 марта число нарушений режима прекращения нарушения огня значительно сократилось".

Однако достичь полной тишины на линии соприкосновения не удалось, признал Сайдик. В этой ситуации спецпредставитель главы ОБСЕ призвал стороны конфликта в дальнейшем "в интересах населения приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее".

В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов, отметив значительный вклад договоренностей о перемирии в обеспечение безопасности в регионе, акцентировал внимание на механизмах поддержания мира. По его словам, проанализировав промежуточные результаты "пасхального перемирия", "СММ ОБСЕ констатировала, что на большинстве участков линии разграничения обстрелы не зафиксированы, из чего следует, что действующий режим прекращения огня - это серьезный вклад в общее дело по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны". "Пасхальное перемирие" в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва", - подчеркнул Грызлов.

Но, чтобы обеспечить долговременный мир, необходимо выстроить жесткую систему контроля, считает представитель РФ. "Сейчас подгруппа по безопасности занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта - Украиной и республиками Донбасса. Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных", - отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых договоренностей. В частности, по его словам, "самой главной задачей для достижения полной тишины на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности". Однако в понедельник ВСУ вновь отказались от разведения сил в районе Станицы Луганской, отказались от взятых на себя обязательств. "И так продолжается уже более полутора лет - с сентября 2016 года", - констатировал полпред РФ.

Встреча показала, что стороны далеки от завершения процесса обмена пленными по формуле "всех на всех", как это записано в минских соглашениях. После большого успеха, достигнутого в конце прошлого года, когда удалось освободить с обеих сторон более 300 человек, переговоры вновь зашли в тупик из-за невозможности согласовать списки лиц, которые должны быть обменены.

По словам представителя провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, республики Донбасса привержены минским соглашениям и готовы к обмену удерживаемыми лицами по формуле "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук пояснял, что на данный момент речь может идти об обмене Украиной 104-109 человек на 37 человек, удерживаемых в Донбассе, однако "украинская сторона пока не готова" к этому. По его словам, проблема, в частности, состоит в том, что республики Донбасса включили в список на обмен пять "беркутовцев", которых на Украине судят по обвинению в расстрелах на "майдане".

в среду стало известно, что Киев не включит "беркутовцев" в список для обмена пленными ни при каких обстоятельствах. По словам первого вице-спикера Верховной рады, представителя в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирины Геращенко, это требование "неприемлемо для Украины". Вместо этого она в очередной раз предложила передать 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на заключенных украинцев, пребывающих в России.

Вместе с тем, как отметил Борис Грызлов, любые "гуманитарные вопросы, так же как и вопросы безопасности, неразрывно связаны с запуском политического процесса, с предоставлением Донбассу особого статуса по "формуле Штайнмайера", проведением амнистии, а также снятием экономической блокады Донбасса".

Однако Киев по-прежнему блокирует любое обсуждение "формулы Штайнмайера". Как рассказал ТАСС представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, в ходе сегодняшних встреч в Минске представители Украины "заблокировали рассмотрение повестки дня", а координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель констатировал, что представители Киева снова проигнорировали его просьбу "предоставить официальную позицию по обсуждаемым вопросам, что однозначно затрудняет работу".

Не принесли значимых результатов и переговоры по другим вопросам повестки.

Так, полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что стороны не смогли прийти к конкретным договоренностям по восстановлению мобильной связи в ДНР, где из-за аварии 11 января пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина").

"Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно, срывать восстановление связи Vodafone, - сказал он. - Украина находит каждый раз, каждую встречу, новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск мобильной связи. Сегодня Украина заявила, что нужны новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе, от России. Наверняка у Киева в запасе целый арсенал требований, которые они собираются выдвигать, чтобы затянуть время и ничего не восстанавливать".

Между тем по итогам встречи контактной группы 14 марта Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы - сообщала, что договоренность о восстановлении связи достигнута и работа будет проводиться силами компании "Vodafone Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

По словам Грызлова, обсуждался также вопрос о полном восстановлении моста в Станице Луганской. При этом полпред РФ подчеркнул, что при всей важности работы экономической подгруппы по отдельным направлениям, эти усилия не решают главной проблемы. Основной задачей, по его словам, является снятие Киевом блокады с региона.

"Восстановление инфраструктуры Донбасса имеет огромное значение, однако без экономического деблокирования этой территории со стороны Украины эти меры остаются выборочными и точечными. При том, что минские соглашения предполагают восстановление хозяйственных связей в полном объеме", - подчеркнул он.

Следующая встреча контактной группы запланирована на 18 апреля.