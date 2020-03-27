Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Главная / Политика

Контактировал ли с Путиным? В Кремле - первый заболевший коронавирусом. Песков подтвердил

27 марта 2020, 20:35  •  171 • Политика
В Кремле выявили первый случай заболевания COVID-19. Информацию подтвердил Дмитрий Песков. Контактировал ли с Владимиром Путиным заболевший?
В администрации президента России Владимира Путина выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что принимаются все санитарно-эпидемиологические меры.
Ранее в пресс-службе кабмина информировали о том, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, находящегося на карантине.
По данным Пескова, наличие инфекции подтверждено, известно, что сотрудник не контактировал с президентом.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



171
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 09:35
"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог
27 марта 2020, 01:35
"Нужно вычистить политическую шелуху": Путин жёстко поставил вопрос санкций на G20 по коронавирусу
27 марта 2020, 05:35
"О вас позаботятся дипломаты": Зеленский закрыл Украину даже для собственных граждан
27 марта 2020, 16:35
Италия "благодарила" за помощь Россию, помогая уничтожать русских. Но мы простили
27 марта 2020, 01:35
"Помощь России бесполезна": La Stampa решила обречь на смерть тысячи итальянцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
21 марта 2020, 06:35
Коронавирус осветил опасности соседства с Украиной
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.