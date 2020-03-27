Контактировал ли с Путиным? В Кремле - первый заболевший коронавирусом. Песков подтвердил

В администрации президента России Владимира Путина выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что принимаются все санитарно-эпидемиологические меры.

Ранее в пресс-службе кабмина информировали о том, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, находящегося на карантине.

По данным Пескова, наличие инфекции подтверждено, известно, что сотрудник не контактировал с президентом.