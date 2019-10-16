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Контакт на трассе: сирийцы встретились с американцами у Манбиджа

16 октября 2019, 00:09  •  85 • Война
Колонна автомобилей Сирийской арабской армии (САА) пересеклась на трассе с американскими военными, отступающими из Манбиджа. Соответствующая видеозапись опубликована агентством Ruptly.
Три бронеавтомобиля США в раскраске песочного цвета с развевающимися звездно-полосатыми флагами проехали мимо сирийских военных, не сбавляя скорости. Сирийская колонна на грузовиках и пикапах проследовала в сторону Манбиджа, также размахивая флагами.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что, «в основном», вывел американских военных из Сирийской арабской республики (САР).
«Войска выведены — в основном — после стопроцентной победы над «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России. — «Газета.Ru»). Если кто-то хочет заняться защитой курдов — на здоровье, будь то Россия, Китай, да хоть бы сам Наполеон Бонапарт», — написал американский лидер в своем твиттере.
Трамп добавил, что не против того, чтобы защитой курдов занимался президент Сирии Башар Асад.
Сирийские войска еще в понедельник, 14 октября, выдвинулись к северной границе страны. Соглашение между курдами и Дамаском было достигнуто в результате переговоров, прошедших на российской авиабазе Хмеймим.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что части САА уже заняли город Манбидж и прилегающие к нему населенные пункты. К северу от города находятся части турецкой армии.
Российские военные полицейские приступили к патрулированию линии разграничения между сторонами, отметили в военном ведомстве.
Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что американские войска, занимавшие позиции в Манбидже, «попали в страшную ловушку», оказавшись между молотом и наковальней — наступающими в направлении друг друга турецкой и сирийской армиями.
По словам Эспера, Вашингтон «не подписывался под таким» — воевать с Турцией, защищая сирийских курдов. Он также подчеркнул, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турецкой армии.
На следующий день американские военные встретились с российскими подразделениями. Как сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне, американцы «фактически сдали город русским».
По словам военного чиновника США, у американских солдат не было времени «проводить экскурсии» — перед эвакуацией они уничтожали имущество, которое не могли увезти с собой. Передача города, занятого впоследствии сирийскими войсками, состоялась без эксцессов.
Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства». Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.
Стоит отметить, что курдские формирования Турция считает террористическими, однако при этом ополченцы РПК и отрядов самообороны сражались против ИГ, борясь за свое национальное государство.
Эрдоган также заявил, что турецкие войска не будут занимать Манбидж — их задача «обеспечить безопасность» сирийских военных.
При этом США выступают резко против турецкой операции, хотя и не спешат поддерживать курдов, которым они помогали несколько лет, пока в Сирии шла гражданская война. 15 октября президент Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
Как рассказали в американском минфине, ограничительные меры введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Помимо этого, в санкционный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Турецкое наступление на позиции курдских ополченцев уже привело к сотням жертв — как среди обороняющихся, так и в рядах наступающих. Анкара применяет против своих врагов тяжелые танки, массированные бомбардировки и пехотные броски. Курды могут противопоставить хорошо обученные пехотные подразделения со стрелковым и противотанковым оружием, а также средства противовоздушной обороны.

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