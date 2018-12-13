Консулы посетили всех задержанных после провокации в Керченском проливе моряков — МИД Украины

Консулы Украины в России посетили всех моряков, задержанных после провокации 25 ноября в Керченском проливе. Об этом сообщил представителям прессы директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Консулы посетили последних пятерых наших моряков", — цитирует сотрудника МИД украинские СМИ.

Напомним, что 24 членов экипажа трех украинских кораблей были задержаны в районе Керченского пролива после того, как их морские суда незаконно пересекли российскую границу. Как неоднократно заявляли представители российской властей, действия украинской стороны в рамках данного эпизода являлись открытой провокацией.

Погорельцев также уточнил, что, по данным МИД Украины, задержанные моряки поддерживают присутствие духа и надеются на скорое возвращение домой. К сожалению, один из них болен диабетом.