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Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой

03 сентября 2020, 05:10  •  50 • Политика
Консулы Польши оскандалились в Твери, выдумав "сакральное" место жертв НКВД. Этими "жертвами" оказались польские полицейские и жандармы, которые были признаны виновными в преступлениях против населения Западной Белоруссии.
Польские дипломаты попытались устроить политический скандал в Твери, но в итоге сами же в него угодили. Поводом стал демонтаж памятных табличек на здании бывшего штаба НКВД.
Речь идёт о табличке на здании бывшего штаба НКВД, где якобы были замучены и расстреляны польские граждане. Её повесили по инициативе польской стороны 30 лет назад. Однако в 2020 году прокуратура установила, что тексты на досках не соответствуют исторической правде. Оказалось, что никаких документов, подтверждающих расстрелы поляков именно в этом месте, нет. Зато есть данные о расстреле польских полицейских и жандармах, которые были признаны виновными в преступлениях против населения Западной Белоруссии, оккупированной пилсудчиковской Польшей в 1920-е годы и освобождённой Советским Союзом в сентябре 1939 года.
Никогда раньше не было, чтобы представители польского посольства не допускались в здание бывшего штаба НКВД! Мы получили объяснение, что это ограничения, связанные с COVID-19. Впервые ворота перед нашей делегацией были закрыты. На наш взгляд, эти таблички там висели законно. Они никого не беспокоили 30 лет, - цитирует EADaily слова поверенного в делах посольства Польши в Москве Яцека Сладевского.
В итоге получилось, что польские дипломаты негодуют из-за того, что им позволили отдать дань уважения, по сути, военным преступникам.

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