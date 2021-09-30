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Консультант по этикету о кашле Путина на встрече с Трампом: "Мы все живые люди"
30 сентября 2021, 02:45 • 58 • Политика
В анонсе новой книги Стефани Гришэм, экс-секретаря бывшего президента США Дональда Трампа дали интересную трактовку встреч глав России и Соединенных Штатов. По мнению экспертов, искать заговоры на ровном месте не стоит.
Стефани Гришэм, бывшая пресс-секретарем Дональда Трампа, написала книгу о своей работе. В том числе, там есть главы, рассказывающие о встрече лидеров двух держав в 2019 году.
Гришэм, описывая переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сделала акцент на такой детали, как покашливание президента России. При этом известно, что президент США крайне негативно относился к распространителям микробов в своем окружении и немедленно отстранял любого, кто мог бы таким быть, до выздоровления.
По мнению бывшего экс-секретаря, президент России, зная о такой особенности, намеренно несколько раз кашлял на переговорах.
– поясняет она.
Однако консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева считает, что действия главы России американка трактует неверно: кашель – просто физиологическая реакция, необязательно вызванная заболеванием, сообщает Life.
– сказала Николаева и дополнила, что терпеть в данном случае не надо.
По правилам этикета достаточно просто прикрыть рот рукой и извиниться. Если же попытаться подавить реакцию организма, то может быть только хуже.
Татьяна Николаева считает, что теория заговора – это просто интерпретация фактов представителем политического истеблишмента США.
– отметила эксперт.
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