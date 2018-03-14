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Консульство Венгрии не рекомендует гражданам ездить в Закарпатскую область 16—18 марта
14 марта 2018, 18:09 • 149 • Украина
Генконсульство Венгрии не рекомендует гражданам совершать поездки в украинскую Закарпатскую область, особенно в Хуст и Ужгород, 16—18 марта.
Reuters
«Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности с целью избежания возможных провокаций с 16 по 18 марта 2018 года мы не рекомендуем ездить в Закарпатье венгерским группам и индивидуальным путешественникам, особенно в определённые города (например, в Хуст, Ужгород)», — говорится в сообщении на сайте консульства.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о начале работы миссии ОБСЕ в Закарпатье.
На здание Союза венгров в Ужгороде в прошлом месяце было совершено два нападения — 4 и 27 февраля.
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