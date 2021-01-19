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Консульство России в США лишили телефонной связи
19 января 2021, 20:00 • 144 • Политика
Дипломаты заявили, что линию отключила американская сторона
США обрубили телефонную связь российскому консульству, расположенному в Нью-Йорке. Об этом стало известно сегодня, 19 января.
Согласно приведенным данным, Соединенные Штаты лишили российскую дипломатическую линию телефонной связи еще 18 января. Сообщение консульства об отключении линий появилось на официальной странице ведомства в социальной сети "Твиттер" лишь сутки спустя.
Представители консульства также сообщили, что периодически возникают проблемы с Интернетом. В ведомстве указали отдельным сообщением доступные электронные адреса, по которым желающие могут обратиться.
Представитель российской дипмиссии сообщил в беседе с РИА Новости, что Вашингтон ссылается на технические неполадки, которые якобы невозможно разрешить уже на протяжении двух суток. Подобные действия, отметили в консульстве, беспрецедентны.
"Такого просто никогда не было. У нас не одна-две линии, а большое число. Такое ощущение, что отключили все разом", – приводит агентство заявление источника.
Напомним, на протяжении недели неизвестный забрасывал здание российского консульства и машины сотрудников дипмиссии камнями, угрожая дипломатам расстрелом. После первого инцидента мужчина был задержан правоохранительными органами, однако позднее его отпустили. Злоумышленник продолжил нападки в адрес представителей консульства РФ.
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