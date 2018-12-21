Консульство контактирует со следователем после смерти россиянина в колонии на Украине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали гибель гражданина страны Валерия Иванова в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области.

«В настоящее время по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове находится в контакте с ведущим это дело следователем Национальной полиции Украины», — говорится в тексте.

Также отмечается, что дипломаты оказывают необходимое содействие родственникам погибшего.

Ранее в посольстве России на Украине подтвердили гибель Иванова в колонии.

Впоследствии в пресс-службе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой заявили, что россиянин скончался якобы в результате «падения с лестницы».