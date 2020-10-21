«Консульские сотрудники находятся в контакте с капитанами»: МИД рассказал о помощи застрявшим в Турции морякам

Российское генконсульство в Стамбуле прикладывает все усилия, чтобы россияне, работавшие на судах ГК Palmali, смогли вернуться на родину. Об этом сообщили RT в департаменте информации и печати МИД России. Из-за банкротства судовладельца моряки уже несколько месяцев не получают зарплату, но не могут сойти на берег, поскольку согласие на это не даёт администрация порта Стамбула, которой не нужны неуправляемые суда в акватории Босфора. По данным дипломатического ведомства, в территориальных водах Турции сейчас находится более 10 судов компании, на которых сложилась такая ситуация.

Российское генконсульство в Стамбуле прикладывает все усилия, чтобы наши моряки, застрявшие на танкерах группы компаний Palmali, смогли в кратчайшие сроки вернуться в Россию.

Об этом сообщили RT в департаменте информации и печати МИД России.

«Генеральным консульством России в Стамбуле с самого начала возникновения проблемной ситуации прилагаются максимально возможные в рамках своих полномочий усилия по содействию в разрешении имеющихся у российских членов экипажа проблем с пребыванием на борту, в том числе по организации быта, питания, доставки на борт необходимых медикаментов и оказания медицинской помощи», — сообщили RT представители дипломатического ведомства.

Десять кораблей

Ранее RT рассказывал о российском экипаже танкера Mubariz Ibrahimov, принадлежащего группе компаний Palmali Мубариза Гурбаноглу (Мансимова). Моряки оказались в западне в порту Стамбула. Работодатели, нанявшие россиян, перестали выплачивать зарплату и выходить с ними на связь. На судне возникли перебои с продовольствием.

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По данным МИД, под управлением компании Palmali в территориальных водах Турции находятся свыше десяти коммерческих судов, на большей части которых в составе экипажа есть граждане России. Состояние дел на этих судах аналогичное.

Palmali обанкротилась, а танкеры не используются по назначению, при этом командам судов компании уже больше восьми месяцев не платят зарплату, рассказывают в дипломатическом ведомстве.

По оценке МИД, задолженность компании перед каждым экипажем превышает $250 тыс.

При этом, как отмечают в МИД, компания, по заявлению её временного управляющего, не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства перед моряками, а также провести их смену из-за отсутствия на расчётных счетах средств.

«Продажа танкеров другой компании якобы затруднена из-за наличия залогового обременения перед банковскими структурами», — пояснили представители МИД.

Не дают сойти на берег

Уехать на родину моряки не могут. Как рассказал RT капитан танкера Mubariz Ibrahimov Алексей Коротков, моряки обратились в страховую компанию «АльфаСтрахование», которая согласилась купить билеты в Россию и даже возместить часть долгов по зарплате.

«Но тут на нашем пути встал капитан порта Стамбул, который не дал нам разрешения сойти на берег. Мотивировал это тем, что корабль на рейде небезопасно оставлять без офицерского состава. Должна быть предоставлена смена, что компания сделать никак не может», — рассказывал Коротков.

В МИД РФ отмечают, что о сложной ситуации на судах капитаны неоднократно сообщали в соответствующие службы порта и другие официальные инстанции Турции, отвечающие за безопасность мореплавания, однако реакции до сих пор не последовало.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, сейчас консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с капитанами танкеров и временным менеджментом группы компаний Palmali.

Кроме того, были направлены официальные ноты по складывающейся ситуации в МИД Турции, письма в администрации портов Стамбул и Ялова с просьбой о принятии неотложных мер для обеспечения схода российских граждан на берег и отправки их на родину.

Связь с террористами

Владелец ГК Palmali азербайджанский миллиардер Мубариз Гурбаноглу (Мансимов) сейчас находится под арестом в Турции.

По данным СМИ, его подозревают в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сторонников которой Анкара обвиняет в попытке осуществления вооружённого переворота в 2016 году. Саму FETO в Турции считается террористической организацией. Гурбаноглу грозит до 15 лет лишения свободы, все обвинения в свой адрес он отрицает.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Гурбаноглу в $1,3 млрд, а флот группы компаний Palmali насчитывал 200 судов.

Однако в 2018 году российское отделение Palmali было признано банкротом. Основной кредитор — Сбербанк, на долю которого приходится порядка 13 млрд руб.

В июле 2019-го в Ростове в суд передали уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

19 октября 2020-го московское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела из-за невыплаты зарплаты экипажу судна Mubariz Ibragimov. По оценке СК, долг компании составляет более 14,6 миллионов рублей.

«Несмотря на имеющуюся и возрастающую задолженность, руководство указанной компании, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании создать видимость благополучного состояния финансово-хозяйственной деятельности, имея при этом достаточные денежные средства для выплаты, поступившие на расчётные счета от различных контрагентов, продолжало деятельность по транспортированию грузов посредством судов дальнего плавания, не осуществляя при этом выплату заработной платы членам экипажа судна», — отметили в ведомстве.