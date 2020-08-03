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Консул раскрыл суть разговора с задержанными в Минске: Они назвали свою цель в Белоруссии

03 августа 2020, 21:15  •  335 • Политика
Российский консул в белорусской столице раскрыл суть разговора с задержанными в Минске. Они назвали свою цель в Белоруссии. Граждане РФ находились там транзитом и в дальнейшем планировали отправиться в одну из стран Латинской Америки. "Они в полном недоумении", - подчеркнул дипломат.
Российский консул в белорусской столице Кирилл Плетнёв рассказал в эфире "России 1" о своём разговоре с задержанными в Минске гражданами РФ - якобы членами "ЧВК Вагнера".
Они сообщили, что намеревались вылететь в одну из стран Латинской Америки, а в Белоруссии находились транзитом. Эту информацию уверенно подтвердили все задержанные.
В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями, - подчеркнул консул.
Жители России должны были покинуть Белоруссию 25 июля. Сведения о том, что будто бы 33 бойца частной военной компании были взяты под стражу в Минске, появились 29 числа.
Белорусские власти считают, что данные граждане РФ якобы являются частью группы из порядка 200 человек, которые были направлены в республику для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, предположил, что задержанные являются сотрудниками ЧОП, которые находились в Белоруссии в целях транзитного проезда, но попросту опоздали на свой самолёт.

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