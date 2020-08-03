Консул раскрыл суть разговора с задержанными в Минске: Они назвали свою цель в Белоруссии

Российский консул в белорусской столице Кирилл Плетнёв рассказал в эфире "России 1" о своём разговоре с задержанными в Минске гражданами РФ - якобы членами "ЧВК Вагнера".

Они сообщили, что намеревались вылететь в одну из стран Латинской Америки, а в Белоруссии находились транзитом. Эту информацию уверенно подтвердили все задержанные.

В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями, - подчеркнул консул.

Жители России должны были покинуть Белоруссию 25 июля. Сведения о том, что будто бы 33 бойца частной военной компании были взяты под стражу в Минске, появились 29 числа.

Белорусские власти считают, что данные граждане РФ якобы являются частью группы из порядка 200 человек, которые были направлены в республику для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, предположил, что задержанные являются сотрудниками ЧОП, которые находились в Белоруссии в целях транзитного проезда, но попросту опоздали на свой самолёт.