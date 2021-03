«Конструкторский хаос»: почему в США признали нехватку технологий для создания гиперзвукового оружия • 33 • В мире Соединённые Штаты до сих пор не имеют достаточно развитых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых вооружений, из-за чего программы их развёртывания могут быть реализованы с опозданием. Об этом говорится в докладе Счётной палаты США. Там также отмечается, что, несмотря на отсутствие нужной технологической базы, в Америке уже стартовали проекты по разработке конечных систем вооружений. По мнению экспертов, хотя доклад и отражает трудности Минобороны США в реализации программ по гиперзвуковому оружию, однако он не передаёт их полного спектра. Американский стратегический бомбардировщик B-52 готовится доставить гиперзвуковую крылатую ракету X-51 на полигон для пусковых испытаний с авиабазы Эдвардс Reuters © Bobbi Zapka/USAF В США ряд технологий, которые необходимы для разработки гиперзвукового оружия, недостаточно развиты для того, чтобы создать такой тип вооружений. В связи с этим проекты по развёртыванию гиперзвуковых систем могут быть реализованы с опозданием. Об этом говорится в докладе Счётной палаты США (GAO), посвящённом гиперзвуковому оружию. «Прошлый опыт свидетельствует, что программы, в рамках которых разработка начинается до полного освоения критически важных технологий, с большей вероятностью сталкиваются с такими проблемами, как увеличение расходов или перенос сроков, либо вообще не достигают поставленных целей», — сообщается в документе. Уточняется, что подготовленный обзор «этих критически важных технологий позволяет узнать о технических сложностях, возникающих при разработке прототипов систем гиперзвукового оружия». «Например, ряд технологий предполагает защиту от экстремального теплового воздействия, оказываемого на гиперзвуковые ракеты во время полёта», — отмечают составители документа. В докладе также сообщается о проблемах, связанных с тем, что для проектов по производству «работоспособных систем гиперзвукового оружия» были установлены сроки, в которые «будет непросто уложиться». «В июне 2020 года мы установили, что в рамках программы по разработке (аэробаллистической. — RT) гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW были просрочены все четыре запланированных лётных испытания, что ещё больше затруднит выполнение задачи по обеспечению работоспособности (ракеты. — RT) до конца 2022 финансового года», — говорится в документе. Как уточняется, такая задержка возникла из-за того, что программа Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленная на снижение рисков и поставляющая технологию планирования для ARRW, отстала от сроков почти на год». Проблемы реализации наблюдаются и в другом проекте. «Представители программы от Сухопутных войск США сообщили нам, что при составлении расписания для программы Long Range Hypersonic Weapon («Гиперзвуковое оружие дальнего действия») понимали, что даже максимально оптимизированный подход не позволит выполнить поставленную задачу по достижению ограниченной работоспособности к 2023-му финансовому году», — говорится в докладе. Как сообщается, согласно данным представителей Министерства обороны (МО) США, «текущие планы предполагают 40 лётных испытаний в течение следующих пяти лет». «В настоящее время МО главным образом использует единый коридор для лётных испытаний оружия дальнего действия, однако его недостаточно, чтобы уложиться в срок. Если в ходе реализации программ не удастся провести запланированное количество испытаний, то придётся либо выходить на уровень операционной работоспособности с меньшим числом испытаний (и меньшим объёмом данных), либо перенести сроки со всеми временными и материальными последствиями», — подчёркивается в документе. Тестовый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты с полигона на Гавайских островах

AFP

© Oscar Sosa / US NAVY Непреодолимое отставание Стоит отметить, что в США не первый раз заявляют о проблемах с реализацией программ по созданию гиперзвукового оружия. В июле прошлого года Маршалл Биллингсли, который тогда занимал должность спецпосланника по вопросу контроля за вооружениями, заявил, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в области гиперзвука. «Мы, можно сказать, отстаём — если сравнивать наши успехи, в частности, с реализацией китайской программы испытаний. А Россия уже дополнила свой арсенал межконтинентальных ракет тяжёлого класса двумя гиперзвуковыми ядерными блоками», — ответил Биллингсли на вопрос одного из сенаторов о гиперзвуковых вооружениях. По его словам, есть «острая необходимость» активно испытывать ряд разработок в области гиперзвуковых планирующих аппаратов. В августе американский генерал Нил Тёргуд заявил, что программа разработки и тестирования гиперзвукового оружия должна быть «радикально» ускорена. Позже, в октябре, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен ван Хёрк сообщил, что усилия России и Китая по финансированию развития своих гиперзвуковых технологий представляют угрозу для Соединённых Штатов. По его словам, гиперзвуковое оружие «противника» с возможностью управляемого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения Пентагона. «Защита от гиперзвукового оружия не успевает за развитием его наступательного потенциала», — отметил он. В феврале 2021 года старший руководитель программы гиперзвукового оружия Управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт заявил, что в ответ на интенсивные действия Москвы и Пекина по развитию гиперзвуковых технологий Вашингтон создаёт комплексную стратегию ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвукового оружия противника. Стратегия состоит из трёх ключевых частей. Первая касается развёртывания к началу — середине 2020-х годов «наступательных гиперзвуковых систем для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени». Вторая часть — рассмотрение возможности ускорить разработку и внедрение в середине — конце 2020-х годов многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых систем. «Третий элемент стратегии связан с многоразовыми гиперзвуковыми системами. Реализация этой задачи, по его (Уайта. — RT) словам, запланирована на начало — середину 2030-х годов», — отметили в Пентагоне. Напомним, в августе прошлого года Исследовательская служба конгресса США сообщила, что Соединённые Штаты работают сразу по нескольким программам гиперзвукового оружия и гиперзвуковых технологий. Ракета X-51A Waverider в представлении художника

AFP

© Handout / US AIR FORCE «Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что? Одна из них — Conventional Prompt Strike (CPS, «Неядерный быстрый удар») для ВМС США, которая представляет собой баллистическую ракету с гиперзвуковым планирующим блоком (C-HGB), запускаемую с подлодок типа Virginia. Другая разработка, которой занимаются сухопутные войска, — Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW, «Гиперзвуковое оружие дальнего действия»). Эти ракеты будут запускаться с передвижных установок наземного базирования. Программа ВВС США — AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW, «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Гиперзвуковые ракеты с отделяемым парящим гиперзвуковым блоком будут запускаться с самолётов. Как сообщают разработчики, боевой блок с дальностью полёта порядка 925 км способен развивать скорость до 20 Махов. Ещё один проект — Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование») — предполагает создание ракетного комплекса с гиперзвуковым боевым блоком. «Не могут разобраться с трудностями» Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, хотя доклад Счётной палаты США и отражает проблемы Пентагона в реализации программ по гиперзвуковому оружию, однако он не передаёт их полного спектра. «В документе есть тезис о том, что ключевые технологии для создания гиперзвука в США недостаточно развиты, но американское агентство не даёт уточнений на эту тему. Оно говорит о срыве испытаний, а значит, и о смещении реализации программ вправо», — сказал аналитик в разговоре с RT. Коновалов подчеркнул, что в Пентагоне до сих пор не могут решить проблему управления гиперзвуковой ракетой. «Российские конструкторы справились с этой задачей, а вот американские, очевидно, нет. Не могут разобраться в Минобороны США и с трудностями, связанными с жаростойкими материалами, которые необходимо использовать при производстве гиперзвуковых вооружений», — уточнил он. Как полагает Коновалов, сложности с реализацией программ по гиперзвуку у американской стороны возникают ещё и по той причине, что военно-промышленный комплекс США рассматривает различные решения от разных компаний. «К тому же там есть ещё и система лоббирования. Всё это явно не идёт на пользу американскому ВПК, создаётся некий конструкторский хаос, в том числе и вокруг развития гиперзвуковых технологий, который на деле затрудняет выполнение поставленных задач», — заявил аналитик. В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с RT, что, несмотря на расходы Соединённых Штатов «на штурм гиперзвуковых технологий, которые исчисляются миллиардами долларов, выработать непрерывную цепочку исследовательских работ, которые сформировали бы научно-технический задел, у них не получилось». «А раз у США нет прорывных гиперзвуковых технологий, значит, у них нет не только гиперзвука, но и антигиперзвукового оружия», — отметил он. Коновалов резюмировал, что США «оказались в позиции не просто догоняющих, а судорожно догоняющих». «Им нужно решить массу проблем не только конструкторского направления, но и общетехнического. При этом глобальной сложностью для США является тот факт, что у России появились гиперзвуковые ракеты, на которые не могут среагировать американские системы противоракетной обороны», — сказал аналитик. Пилоты ВВС США

Reuters

© Ints Kalnins Как заявил Леонков, Соединённые Штаты попытаются разрабатывать гиперзвуковые технологии совместно со своими партнёрами по НАТО. «Речь идёт о коллективных проектах, которые объединят исследования разных стран блока. Если некоторые государства не могут самостоятельно проектировать гиперзвуковое оружие, они будут участвовать за счёт предоставления научно-технических кадров и финансов», — заметил эксперт. Однако даже вклад союзников не поможет Вашингтону значительно ускорить создание гиперзвуковых систем, полагает Коновалов. «На это у Соединённых Штатов уйдёт не менее десяти лет. Однако к тому времени Россия уже вырвется далеко вперёд. И сокращения отрыва, о чём так мечтают в Пентагоне, не случится», — заключил эксперт.

