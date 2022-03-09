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Конструктор из санкций. В ЕС пообещали "приспособить" новые ограничения против русских
09 марта 2022, 13:35 • 19 • Политика
Постпреды ЕС заявили о расширении санкционного списка.
В ЕС заявили, что согласовали новые ограничения в отношении представителей бизнеса России. Новые рестрикции также будут распространяться и на членов семей представителей санкционного списка.
Как говорится в сообщении французского председательства в Совете ЕС в Twitter, ограничения были расширены, "чтобы дополнить и приспособить наши меры к уже принятым санкциям".
Указывается, что под рестрикции Евросоюза подпадают не только представители России. новыми меры затронут и белорусские компании.
"В частности, принятые меры направлены на отключение от системы SWIFT трех белорусских банков", - сообщило французское председательство.
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