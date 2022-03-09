Конструктор из санкций. В ЕС пообещали "приспособить" новые ограничения против русских

Постпреды ЕС заявили о расширении санкционного списка.

В ЕС заявили, что согласовали новые ограничения в отношении представителей бизнеса России. Новые рестрикции также будут распространяться и на членов семей представителей санкционного списка.

Как говорится в сообщении французского председательства в Совете ЕС в Twitter, ограничения были расширены, "чтобы дополнить и приспособить наши меры к уже принятым санкциям".

Указывается, что под рестрикции Евросоюза подпадают не только представители России. новыми меры затронут и белорусские компании.

"В частности, принятые меры направлены на отключение от системы SWIFT трех белорусских банков", - сообщило французское председательство.