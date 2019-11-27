«Конструктивно ближе к бронетранспортёру»: на что способен российский армейский автомобиль «Тигр-М»

Войска Восточного военного округа получили партию новейших бронированных автомобилей «Тигр-М», сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, поставленные машины предназначены для ведения разведки, патрулирования и огневой поддержки. На сегодняшний день автомобили стоят на вооружении армейского спецназа, ВДВ, мотострелковых войск, военной полиции и ряда силовых структур РФ. Отечественная машина совмещает качества вездехода и скоростного манёвренного транспортного средства. По мнению специалистов, «Тигр» превосходит зарубежные образцы по защищённости, проходимости и надёжности.

Общевойсковое объединение в Бурятии получило четыре новейших универсальных бронированных автомобиля специального назначения «Тигр-М» с колёсной формулой 4×4, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Отмечается, что машины значительно повысят боевые возможности войск при выполнении различных задач.

«Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки. Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов в боевых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Модернизированный «Тигр» поставляется в армию последние несколько лет. Из официальной информации Минобороны следует, что эти бронеавтомобили в плановом порядке поступают в части всех военных округов. Ими вооружаются подразделения спецназа, ВДВ, мотострелковых войск, военной полиции и силовых структур РФ.

Производство машин развёрнуто на мощностях ООО «Военно-промышленная компания». В войсках «Тигр» заменяет внедорожник УАЗ «Гусар», который относится к классу лёгких штурмовых автомобилей. Турель данного автомобиля позволяет устанавливать 30-мм автоматический гранатомёт, пулемёты калибра 7,62-мм и 12,7-мм.

Однако этот автомобиль имеет ряд существенных недостатков. В частности, он оснащён импортными комплектующими (двигатель и механическая коробка переключения передач). Помимо этого, «Гусар» заметно уступает по своим ходовым качествам, комфорту и уровню защищённости образцам нового поколения отечественных бронемашин, пояснил в разговоре с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Самый главный недостаток УАЗа — это отсутствие даже нормальной противопульной защиты. Естественно, что такой транспорт не спасёт экипаж от взрыва фугаса и поражения осколками. УАЗы — это хорошие внедорожники, но к ведению боевых действий они приспособлены очень слабо. Поэтому полная замена «Гусаров» — закономерный и необходимый процесс», — сказал Леонков.

Неприхотливость и «всеядность»

«Тигр-М» выпускается в трёх версиях: многоцелевая модификация представлена АМН-233114, специального назначения — АСН-233115, бронированная — СБМ ВПК-233136. На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» был представлен вариант машины связи «Тигр-УС» для замены строевых командно-штабных машин. Однако актуальная информация о судьбе данного образца отсутствует.

Все виды «Тигров» сочетают в себе качества вездехода и скоростного манёвренного автомобиля. Они отличаются высокой проходимостью и неприхотливостью. Отечественные машины могут эксплуатироваться в любых географических районах в температурном диапазоне от -50 до +50 °С.

Mодернизированные бронеавтомобили «Тигр-М»

© Министерство обороны РФ

В материалах «Рособоронэкспорта» говорится, что «Тигр-М» способен выполнять задачи на высотах до 4,5 тыс. м, преодолевать горные перевалы, выдерживать запылённость воздуха до 1,5 г/м³ и порывы ветра до 20 м/с. Автомобилю под силу преодолеть брод глубиной 1,2 м, вертикальную стенку высотой 0,4 м и ров шириной 0,5 м.

«На нём («Тигре-М») установлена независимая торсионная подвеска, позволяющая достигать максимально возможных скоростей при движении по пересечённой местности, сохраняя при этом высокий уровень комфорта для экипажа и перевозимого десанта», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

Скорость многоцелевой версии «Тигра-М» по шоссе составляет не менее 110 км/ч (по бездорожью — до 90 км/ч), запас хода — свыше 1 тыс. км. На машине установлен двигатель ЯМЗ 5347-10/53472-10 разработки ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) номинальной мощностью 215 л. с. и рабочим объёмом 4,43 л. Ресурс силовой установки до капитального ремонта — 300 тыс. км.

В интервью RT в конце 2017 года генеральный директор ВПК Александр Красовицкий назвал «Тигр-М» «всеядной» машиной. По его утверждению, автомобиль способен работать на любом виде топлива — «будь то керосин, солярка, бензин» — и развивать скорость до 155 км/ч.

Все колёса «Тигра-М» оснащены гидравлическими телескопическими амортизаторами. Машина производится как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Узлы автомобиля унифицированы с агрегатами бронетранспортёра БТР-80, получившего положительные отзывы военных за манёвренность, проходимость и надёжность.

«В качестве стандартного оборудования на машину устанавливаются централизованная система подкачки шин, позволяющая водителю изменять давление в шинах на ходу в зависимости от дорожных условий, электрическая лебёдка с тяговым усилием 4000 кг и фильтровентиляционная установка», — отмечается в материалах «Рособоронэкспорта».

Броня и огневая мощь

Пожалуй, наиболее важным достоинством «Тигра-М» стало повышение уровня защищённости экипажа, говорят эксперты. Лобовая проекция машины обладает пятым классом баллистической защиты из шести возможных. Такие бронелисты выдерживают попадание пуль из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 5 или 10 м. Бортовые и кормовые проекции автомобиля имеют третий класс защиты.

Благодаря цельносварному корпусу, изготовленному из броневой катаной стали, экипаж «Тигра-М» будет защищён от осколков артиллерийских боеприпасов и поражающих элементов фугасных снарядов, если даже они сдетонируют в непосредственной близости от автомобиля.

Бронемашины «Тигр» во время тренировки перед военным парадом на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Максим Блинов

Помимо этого, экипаж машины способен сохранить мобильность при подрыве 0,6 кг взрывчатого вещества под колесом или днищем. Также «Тигр-М» оснащён пулестойкими шинами с противовзрывными вставками. Внутренняя поверхность автомобиля обшита антиосколочной защитой, выполненной из тканей на основе арамидной нити.

«Тигр» — это боевая бронированная машина. Она у нас есть в разных классах защиты, включая автомобили пятого класса, которые выдерживают пулю из автомата Калашникова с термоупрочнённым сердечником. Это достаточно серьёзная нагрузка, при этом не только на броню, но и на стекло, швы и другие элементы», — рассказал ранее RT Красовицкий.

Весьма солидно выглядит и вооружение «Тигра-М». При необходимости военнослужащие могут установить на поворотной турели машины пулемёты «Корд», «Печенег», автоматический станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя», средства разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. Стрельбу из автоматов военнослужащие могут вести как из люка, так и из открывающихся окон.

Однако наиболее безопасным способом ведения огня из «Тигра» считается стрельба из боевого модуля с дистанционным управлением. В частности, отечественные машины оснащаются комплексом «Арбалет-ДМ», который включает два пулемёта и один гранатомёт.

Модернизированные «Тигры» прошли боевое крещение в Сирии. Именно на этих бронеавтомобилях перемещались российские военнослужащие и сотрудники военной полиции. По мнению Алексея Леонкова, отечественная машина достойно показала себя.

«Ключевое преимущество семейства бронемашин «Тигр» состоит в том, что они сконструированы специально для нахождения в зоне боевых действий. По этой причине у них очень серьёзный уровень защиты, в том числе противоминной, а также весьма мощное вооружение. Крайне важно, что экипаж может вести огонь из дистанционного боевого модуля», — сказал Леонков.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Хлопотов. В комментарии RT он высоко оценил широкие боевые возможности и надёжную ходовую часть «Тигра-М». По его мнению, по многим параметрам отечественная машина превосходит ближайших зарубежных конкурентов — американский внедорожник HMMWV и итальянский автомобиль Iveco.

«Конструктивно «Тигр» ближе к бронетранспортёру, поэтому «иностранцы» уступают ему в защищённости, подвижности и проходимости. Российские инженеры создали универсальную платформу с глубоким модернизационным потенциалом. «Тигр-М» стал популярным автомобилем в войсках, уже появились полицейские и гражданские версии. Думаю, что в перспективе машину «Тигр-М» ожидает успех на зарубежных рынках», — прогнозирует Хлопотов.