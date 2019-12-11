Конституцию Украины нужно менять: Что стало итогом встречи в «нормандском формате»

Автор:

Курганов Дмитрий

Впервые с Зеленским

В Париже состоялась долгожданная встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. В формате «нормандской четвёрки» это произошло впервые с 2016 года. Тогда ещё президентом Франции был Франсуа Олланд, а в Киеве всем заправлял Пётр Порошенко. Пока он был у власти, не было никаких предпосылок к тому, что ситуация как-то поменяется в лучшую сторону. Бесконечные обвинения в адрес России и обстрелы Донбасса — вот что мог предложить теперь уже экс-глава Незалежной.

Фото: kremlin.ru

С приходом к власти Владимира Зеленского появилась хоть какая-то надежда, что урегулирование конфликта в Донбассе сдвинется с мёртвой точки. И это действительно произошло. Пусть далеко не все обещания «слуги народа» выполняются, но он, по крайней мере, настроен на диалог с Россией, и звонки Владимиру Путину — лишнее тому подтверждение.

Теперь же они встретились во Франции. Но произошло это не сразу. Сначала российский лидер по очереди провёл переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель за закрытыми дверями. С канцлером Германии, в частности, говорили об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Зеленскому также представилась возможность поговорить с ними с глазу на глаз. Кстати, президент Украины приехал к Елисейскому дворцу на машине марки «Рено». Вокруг по этому поводу шутили, что ему пришлось заказывать такси, но на самом деле транспорт украинскому лидеру предоставили в Париже, а свой автомобиль он оставил в Киеве.

Полтора часа вместо 45 минут

Как известно, до «нормандского саммита» в Париже Путин и Зеленский не встречались. Их первый личный контакт произошёл перед началом встречи всей «четвёрки» за одним столом. Президенты России и Украины обменялись рукопожатиями и даже парой фраз. После этого Зеленский чуть не сел на место Путина, но тут же сориентировался и направился к своему креслу напротив.

Перед началом встречи в «нормандском формате». Фото: kremlin.ru

Переговоры были разбиты на две части. На них обсуждались текущие вопросы, а также велись дискуссии по итоговому коммюнике. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, документ подготавливался заранее, но вполне логично, что он потребовал доработки на уровне лидеров стран-участниц саммита.

После этого началась встреча президентов России и Украины. Большая часть переговоров проходила в присутствии дипломатов с обеих сторон. Тем не менее около 10 минут Путин и Зеленский разговаривали с глазу на глаз. Всего же лидеры двух стран проговорили около полутора часов, хотя изначально планировалось, что будет потрачено времени в два раза меньше.

Возвращаясь за круглый стол к Макрону и Меркель, Путин позитивно оценил диалог с Зеленским, отметив, что встреча прошла «хорошо, по-деловому». Вторая часть переговоров «четвёрки» прошла в формате рабочего ужина и продолжалась почти два часа. Пресс-конференция началась, когда в Москве уже была половина второго ночи.

Коммюнике по итогам саммита

Как хозяин саммита первым взял слово президент Франции. Эммануэль Макрон высоко оценил смелость и решительность Владимира Зеленского, которые он проявляет в урегулировании конфликта в стране. Французский лидер отметил, что наконец восстановлена атмосфера доверия, что очень важно для достижения общей цели — установления мира в Донбассе. Далее Макрон рассказал о принятом сторонами коммюнике, состоящем из нескольких пунктов.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». Фото: kremlin.ru

Так, минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата». К слову, следующая такая встреча должна пройти через четыре месяца, а состоится она, предположительно, в Берлине. Едва ли не самое важное, что случилось на саммите в Париже, — это договорённость всех лидеров о внесении изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера». Также участники встречи поддержали прекращение огня в Донбассе до конца 2019 года, отметив, что для выполнения этой цели необходимо осуществить разведение сил на линии соприкосновения на трёх участках. Кроме того, трёхсторонняя контактная группа должна активизировать работу по обмену пленными между Украиной и Донбассом.

В свою очередь, Ангела Меркель отметила организацию встречи на высоком уровне, за что отдельно поблагодарила Эммануэля Макрона. Она также акцентировала внимание на необходимости полного выполнения «формулы Штайнмайера», а также принятия закона «Об особом статусе Донбасса» и усиления работы ОБСЕ в регионе.

В. Зеленский. Фото: kremlin.ru

Владимир Зеленский подтвердил, что уже до конца декабря должен начать действовать бессрочный режим прекращения огня, а осуществлять контроль за его соблюдением будут все участники «нормандского формата». Что касается освобождения пленных по принципу «всех на всех», украинский лидер предложил не дожидаться конца года и назвал свою желаемую дату — 24 декабря. Также он заявил о важности разоружения в Донбассе. По мнению Зеленского, только в этом случае можно будет говорить о претворении в жизнь всех остальных пунктов минских соглашений. А вот вопрос полного контроля по всей границе украинской стороной пока остался без решения — к нему участники «нормандской четвёрки» вернутся на следующей встрече.

Владимир Путин отметил, что после подписания совместного коммюнике Россия рассчитывает, что разминирование, а также разведение сил на линии соприкосновения будет продолжаться. Глава Кремля выразил уверенность, что Украине жизненно необходима политическая реформа, которая будет заключаться в принятии закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса и внесении изменений в конституцию страны. Путин также напомнил, что Москва настаивает на амнистии участников конфликта и подтверждает договорённость о передаче удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

Украина без газа не останется

Также на пресс-конференции была затронута тема поставок российского газа на Украину. Забавно, что свой ответ на вопрос президент России начал со строчки из популярного детского стихотворения: «А у нас в квартире газ, а у вас?». Путин заверил, что газ у Украины будет, и не исключено, что цена будет снижена на 25% по сравнению с конечным потребителем, под которым понимается промышленный потребитель. «Цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены», — сказал российский лидер.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». Фото: kremlin.ru

Зеленский подтвердил, что теме поставок газа на встрече с Путиным было уделено много времени. Президент Украины отметил, что никакого договора пока нет, однако стороны на сегодняшний день значительно ближе к нему, чем были ранее. Одним из камней преткновения является длительность соглашения. Россия настаивает на сроке в один год, однако украинский лидер такое предложение отвергает, предлагая, по его собственным словам, «более амбициозные для Украины и Европы 10 лет».

Зеленский — быстрый, Путин — дотошный

Также Зеленский дал общую оценку встрече с Путиным. По его словам, на этом фронте «пока ничья». Президент Украины признался, что переговоры были сложными, поскольку российский лидер очень скрупулёзно подходит ко всем вопросам, разбирая их на мельчайшие детали.

Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика,

— сказал глава Незалежной. Вместе с тем он отметил, что некоторые уступки со стороны Владимира Путина он почувствовал. «Сегодня были моменты, когда мы в чём-то договорились по некоторым вещам», — заявил Зеленский.

Что касается президента России, то он по итогам переговоров отметил, что «работа была очень полезной», а отношения с Украиной движутся в правильном направлении, и это касается в том числе и Донбасса. «Потепление определённо существует», — уверен Путин.

В. Путин. Фото: kremlin.ru

Оставшиеся три недели декабря покажут, как будут выполняться принятые в Париже решения. В Киеве Зеленскому активно вставляют палки в колёса. Сильное давление со стороны перешедшего в оппозицию Порошенко, «наезды» в социальных сетях, недовольство радикалов — всё это не может не мешать новому украинскому президенту. Если ему удастся справиться с атакой противника, то честь ему и хвала. Если нет… об этом даже думать не хочется.