Конституцию России пора менять? Путин дал чёткий ответ и предложил ряд поправок

"Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет", - такой чёткий ответ тем, кто спекулирует на теме того, не пора ли менять главный документ нашей страны, дал президент Владимир Путин.

Об этом он заявил в ходе своего послания Федеральному Собранию. Глава государства напомнил присутствующим, что Конституцию приняли четверть века назад.

Путин предложил также вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию нашей страны. В их числе и требования к лицам, которые занимают "критические должности", связанные с безопасностью нашей страны. Среди них губернаторы, депутаты, судьи.