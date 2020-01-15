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Конституцию России пора менять? Путин дал чёткий ответ и предложил ряд поправок
15 января 2020, 15:54 • 143 • Политика
Президент России Владимир Путин дал чёткий ответ на вопрос о том, пора ли менять Конституцию Российской Федерации, и предложил ряд поправок в главный документ нашей страны.
"Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет", - такой чёткий ответ тем, кто спекулирует на теме того, не пора ли менять главный документ нашей страны, дал президент Владимир Путин.
Об этом он заявил в ходе своего послания Федеральному Собранию. Глава государства напомнил присутствующим, что Конституцию приняли четверть века назад.
Путин предложил также вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию нашей страны. В их числе и требования к лицам, которые занимают "критические должности", связанные с безопасностью нашей страны. Среди них губернаторы, депутаты, судьи.
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