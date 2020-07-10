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Конституцию Крыма готовятся переписать
10 июля 2020, 17:00 • 108 • Политика
В главный документ республики внесут изменения вслед за законом РФ
В России 4 июля начала действовать новая Конституция, поправки в которую поддержали 77% жителей страны. Вслед за главным документом изменится и Основной закон Крыма. Об этом заявили в Государственном совете регионального парламента.
В республике уже приступили к формированию рабочей группы, которая займется анализом регионального законодательства. Туда войдут ученые, специалисты по конституционному праву и эксперты в социальной сфере.
Первый вице-спикер Госсовета Ефим Фикс сообщил, что изменения в Конституцию Крыма будут вносить одновременно с общим документом. По его словам, поправки могут затронуть порядка 40 законодательных актов, передает "Крыминформ".
"Для Крыма это в равной степени почетно и ответственно",
– приводит слова председателя Госсовета Владимира Константинова "Парламентская газета". По его словам, часть нормативной базы будет разработана с нуля.
В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90% местных жителей. Ранее "Утро.ру" писало, как именно изменился Основной закон.
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