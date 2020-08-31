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Конституцию Белоруссии перепишут? Представитель Лукашенко обратился к протестующим

31 августа 2020, 02:55  •  54 • Политика
Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок вышел к протестующим у дворца Независимости в Минске. Он исключил возможность переговоров с оппозицией, но отметил, что власти готовят новую конституцию.
Власти Белоруссии не намерены вступать в переговоры с оппозицией, заявил помощник президента страны Николай Латышенок, обращаясь к протестующим у дворца Независимости в Минске.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что верит в честность проведённых в стране 9 августа президентских выборов и призвал решать все вопросы мирным путём.
"Мы делаем новую конституцию", - сказал Латышенок.
Помощник президента упрекнул участников несогласованной акции в противоправных действиях. Несколько человек из толпы ему ответили, что не провоцировали беспорядки, которые произошли в первые дни после выборов, это, по их словам, были провокаторы, сообщает ТАСС.

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