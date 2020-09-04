Конституция важнее. Вучич отверг пункт о независимости Косово на переговорах в США

Об этом в четверг сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая в эфире канала TV Pink.

Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии, - пояснил он.

Отметим, что десятый пункт предлагаемого американцами документа гласит, что обе стороны обязуются соблюдать взаимное признание, считаться со статусом официальных лиц и защищать национальные меньшинства.

Как сообщает сербская газета "Вечерне новости" со ссылкой на министра финансов республики Синиша Мали, американская сторона на переговорах оказывает колоссальное давление на Вучича в надежде добиться от него признания Косово.

Сам Вучич перед поездкой в США признался, что испытывает страх, зная, что Вашингтон и Приштина будут продавливать вопрос признания Косово. Однако политик добавил, что решительно настроен отстаивать интересы своей страны.