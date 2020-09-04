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Конституция важнее. Вучич отверг пункт о независимости Косово на переговорах в США
04 сентября 2020, 05:55 • 48 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич отверг пункт о независимости Косово в документе на переговорах в США. Он заявил, что конституция Сербии важнее уговоров американцев.
Об этом в четверг сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая в эфире канала TV Pink.
Отметим, что десятый пункт предлагаемого американцами документа гласит, что обе стороны обязуются соблюдать взаимное признание, считаться со статусом официальных лиц и защищать национальные меньшинства.
Как сообщает сербская газета "Вечерне новости" со ссылкой на министра финансов республики Синиша Мали, американская сторона на переговорах оказывает колоссальное давление на Вучича в надежде добиться от него признания Косово.
Сам Вучич перед поездкой в США признался, что испытывает страх, зная, что Вашингтон и Приштина будут продавливать вопрос признания Косово. Однако политик добавил, что решительно настроен отстаивать интересы своей страны.
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