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Конституция Украины: что осталось от Основного закона

22 февраля 2020, 11:24  •  98 • Аналитика

Пресс-служба правящей на Украине партии «Слуга народа» заявила о готовности в начале следующей недели представить на суд общественности план публичных обсуждений изменений, готовящихся в украинской Конституции. По имеющейся информации, речь идет исключительно о вопросе «децентрализации власти», решение которого сегодня в Киеве пытаются, помимо всего прочего, выдать за выполнение политической части Минских договоренностей. Однако только ли эти изменения стоит вносить в Основной закон Украины?


Начать следует, пожалуй, вот с чего: стремление украинской власти подменить некоей непонятной, абстрактной и расплывчатой идеей «децентрализации» совершенно конкретное требование о предоставлении Донбассу особого статуса, ни в коем случае не может считаться исполнением политической части тех соглашений, которые являются основой переговорного процесса — что в «минском» формате, что в «нормандском». Об этом российская сторона уже неоднократно заявляла украинской, однако, судя по всему, так и не была услышана. Киев может сколько угодно «децентрализоваться», «федерализоваться» (в собственном понимании этих терминов) и совершать любые другие подобные действия, однако к разрешению конфликта на Востоке это его не приблизит нисколько.



Особенно это становится ясно, если принять во внимание то, что под шумок разговоров о «децентрализации» некоторые силы пытаются протащить в Конституцию изменения, которые в будущем сулят стране очень большие проблемы. К примеру, нардеп от порошенковской «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз на дня потребовал внести туда пункт о «признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию», причем не где-нибудь, а именно в Крыму. Ничем хорошим подобное «законотворчество» точно не закончится.

Впрочем, давно пора признать очевидное: принятая еще в 1996 году украинская Конституция на сегодня практически не соответствует жизненным реалиям страны максимум на 10%. Все прошедшие годы ее кроили и перекраивали по своему усмотрению представители олигархических кланов, пытаясь усилить свое влияние во власти или ослабить позиции своих оппонентов. Вводились различные «переходные», «временные» и прочие положения, которые впоследствии отменялись. Однако можно ли сегодня всерьез говорить о выполнении в стране главных, основополагающих конституционных принципов?

Если вдуматься – ни в коем случае. Как быть в стране, где за «неправильные» убеждения убивают, а «правильные» взгляды на историю, религию и тому подобные вещи навязываются в приказном порядке государством со статьями 34 и 35, на бумаге гарантирующими свободу мысли и слова, мировоззрения и вероисповедания? Что можно сказать о статье 10, гарантирующей, пусть и при главенстве украинского, «свободное развитие, использование и защиту» всех прочих языков, русского прежде всего? Насколько соответствуют действительности задекларированный в Конституции запрет на создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством? И как быть с анонсированной Зеленским и его соратниками продажей земли, которая в случае ее осуществления перечеркнет не одно и не два положения «основного закона»?

С правами и свободами граждан и того хуже. Государственная политика, направленная на стремительное сокращение сферы образования и новый закон о нем, – разве это конституционно? Полнейшая коммерциализация здравоохранения, отказ от бесплатной медицины тоже не очень состыковываются с целым рядом статей этого документа. По поводу «права на труд», «на достаточный жизненный уровень для гражданина и его семьи» лучше и вовсе промолчать.

Антиконституционные перевороты, скрывающиеся под определением "майдан" - ещё один фактор полной деградации конституционного строя, показатель того, что от Основного закона и уважения к нему, по сути, не осталось ничего.

Вместо того чтобы устраивать никому не нужную и ничего, по сути, не меняющую показуху с «децентрализацией», вопрос с украинской Конституцией сегодня стоило бы решать самым кардинальным образом. Либо уж переписать Основной закон в соответствии с той антисоциальной и антигосударственной политикой, которая в настоящее время проводится в стране, что, несомненно, вызовет живую реакцию в Венецианской комиссии, либо... изменить действия власти настолько, чтобы они хоть в какой-то мере соответствовали словам, записанным в статье 3 Конституции, провозглашающей «наивысшей ценностью» человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство.
Александр Харалужный

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