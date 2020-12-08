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Конституция России стала главным документом без оговорок, а Госсовет обрёл новые функции
08 декабря 2020, 18:45 • 93 • Политика
Владимир Путин подписал законодательные акты, закрепляющие главенство Конституции как Основного закона России без каких бы то ни было оговорок. Кроме того, Госсовет России обрёл новые функции.
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов в рамках принятых поправок к Конституции России. В том числе речь идёт о норме, закрепляющей дополнительные гарантии: верховенство Основного закона страны, а также приоритет действия Конституции на российской территории.
В упомянутом выше пакете документов пять инициатив вместе с поправками, которые по следам голосования и утверждения нового документа были внесены более чем в 110 законодательных актов России.
Кроме того, Владимир Путин подписал закон о Госсовете России, который с принятием поправок к Конституции приобрёл новые функции. Возглавлять Госсовет будет президент страны, а в составе структуры будут работать глава правительства России, спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также губернаторы и руководители Администрации президента страны. Дополнительно формировать Госсовет России может и президент, включая в его состав представителей политических партий, а также чиновников местного самоуправления и других лиц.
Госсовет России участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, кроме того, члены структуры могут обсуждать вопросы кадровой политики и параметры бюджета.
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