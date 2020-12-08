Конституция России стала главным документом без оговорок, а Госсовет обрёл новые функции

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов в рамках принятых поправок к Конституции России. В том числе речь идёт о норме, закрепляющей дополнительные гарантии: верховенство Основного закона страны, а также приоритет действия Конституции на российской территории.

В упомянутом выше пакете документов пять инициатив вместе с поправками, которые по следам голосования и утверждения нового документа были внесены более чем в 110 законодательных актов России.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о Госсовете России, который с принятием поправок к Конституции приобрёл новые функции. Возглавлять Госсовет будет президент страны, а в составе структуры будут работать глава правительства России, спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также губернаторы и руководители Администрации президента страны. Дополнительно формировать Госсовет России может и президент, включая в его состав представителей политических партий, а также чиновников местного самоуправления и других лиц.

Госсовет России участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, кроме того, члены структуры могут обсуждать вопросы кадровой политики и параметры бюджета.