Конституция России. Дискуссия продолжается, несмотря на вбросы и откровенную ложь

Поправкам в Конституцию сегодня была посвящена немалая часть брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Рабочая группа в то же время продолжает говорить о предстоящих изменениях. Наконец, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не против упоминания веры в Бога в Основном законе страны. Царьград рассказывает, как продолжается, пожалуй, важнейшее обсуждение в новейшей истории России.

Выходной для главного решения?

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. О подобной перспективе со ссылкой на четыре источника пишет сегодня РБК. В Кремле оценили инсайд. Дмитрий Песков подчеркнул, что день для голосования пока не выбрали. Да и конкретные решения ещё не утверждены. Дискуссия продолжается.

"Пока мы не можем говорить о каких-то чётко определённых и решённых параметрах".

Представитель Кремля призвал дождаться четверга этой недели, когда и должны прозвучать важные заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами рабочей группы. Вероятно, в ходе этой встречи в том числе будут говорить о дате голосования или конкретных параметрах поправок. Но и это лишь прогноз.

Вероятно, подобные вбросы в том числе направлены на раскол империи. В конце концов, дискуссия о Конституции стала объединяющей, а это невыгодно странам, на полном серьёзе объявившим Россию противником.

Ложь и признания. И это тоже о Конституции

Обнуление президентских сроков в результате поправок в Конституцию не обсуждается, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Речь идёт об одном из провокационных заявлений главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Последний говорил, что работа с поправками даст возможность не ориентироваться на прежние сроки лидерам России.

С точки зрения Венедиктова, речь в рабочей группе шла о юридической возможности обнуления.

"Это ложь", - коротко отметил сегодня Клишас.

Надо сказать, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что поправки в Конституцию не связаны с изменением порядка избрания президента России. В том числе речь не идёт о новом формате сроков. С другой стороны, президентский формат поправок предполагает превращение России из президентской республики в президентско-парламентскую.

В то же время со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова прозвучало своего рода признание. Он сказал, что не против упоминания Бога в Конституции. Объясняя согласие с подобной поправкой, коммунист подчеркнул, что предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла расценивает как образ, соответствующий "нравственно-духовным ценностям нашей державы". Кроме того, Зюганов напомнил, что Бог упоминается в гимне России.

Западные СМИ пытаются использовать период обсуждения поправок в Конституцию

Вместе с российским обществом поправки в Конституцию обсуждают и западные СМИ. Как для своей внутренней аудитории, так и для русскоязычной - на языке нашей страны. Несколько примеров из последней группы мы приводили чуть раньше.

Один из примеров - "Радио Свобода", которое не только активно пытается "давить" материалами с мнениями политологов, выступающими категорически против поправок, но и фактически призывает к протестам - например, в материале "У нас воруют будущее": манифест против поправок в Конституцию", где оппозиционеры поддерживают протесты против изменений, или "Процесс пошел. Где протесты?".

Кроме того, в подстрекательстве был замечен и "Голос Америки", который в день выхода послания Федеральному Собранию сразу выпустил большой материал, где эксперты раскритиковали поправки и в целом социальную политику страны. Сразу после этого материала вышла статья "Путинские поправки, Конституция и приоритет международного права", где эксперты говорят о том, что установление приоритета российского права над международным ухудшит ситуацию с правами человека в России и лишит граждан России "последней надежды на правосудие и усилит беззаконие, царящее в России".

Режиссёр Бояков резко ответил критикам поправок Малофеева в Конституцию

Ведущий программы "Царьград. Главное" на Царьграде Юрий Пронько в новом эфире затронул тему внесения поправок в преамбулу Конституции, которые были предложены заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым.

По мнению Пронько, сейчас начался "какой-то сыр-бор". Ведущий поинтересовался у гостя программы, режиссёра Эдуарда Боякова, что он думает по этому поводу.

Царьград. Главное.

"Очевидность тут с точки зрения любой логики, включая демократическую либеральную логику. Ведь либералы не отрицают процедуры слушания народа, либералы не могут отрицать мнения, которого придерживаются 90%, например, людей. Хотя ситуация с тем же Крымом показала, что ещё как могут. Но против этой логики очень тяжело возражать. И начинается буквально беснование. Всем очевидно, что подавляющее большинство жителей России готово согласиться с формулировкой "вера в Бога", - говорит Бояков.

Он напоминает, что во многих конституциях на Западе упоминается Бог, обращение к Всевышнему есть даже на американском долларе - "In God We Trust".

"Но почему-то в нашей Конституции этого нет, видимо, она более прогрессивная, по отношению к Конституции конца XVIII века…" - предполагает Бояков.

Поэтому он считает: то, что сейчас происходит, - это именно беснование.

"Вот такой эмоциональный напряг, который испытывают известные круги, связанный с очевидностью…" - заключает режиссёр.

При этом, по его мнению, Церковь как организация и так отделена от государства и не собирается с государством сливаться, хотя критики поправок утверждают иначе.

"Государству далеко-далеко-далеко до тех принципов, по которым живёт Церковь. Но нецерковные люди - они всё равно в подавляющем меньшинстве находятся. Подавляющее большинство русских людей крестят своих детей. Большинство русских людей венчаются. Про мусульман говорить нечего, нам нужно учиться у них. Иудеи - то же самое. Этот момент является совершенно точно духовнообразующим, он складывает нас как нацию, он складывает вот эти разбитые осколки, которые были разрушены не только большевиками", - поясняет Бояков.

Он напоминает, что Россия разрушалась в Синодальный период, поэтому нужно периодически возвращаться назад, к истории, к истории русского раскола, самого трагического события, без анализа которого "никаких большевиков не поймёшь".

"То есть я полностью согласен с этим тезисами. Бог, "русский". И здесь я даже не просто поспорю, а дополню Константина Малофеева. "Русский" - это не только прилагательное. Да, это прилагательное. Но "русский" - это и существительное. Это человек, который обладает совершенно точно культурой своей, национальной самоидентификацией. Вот татары существуют, аварцы существуют, евреи существуют, а русские - это жители России", - заключает Бояков.

Поправки. Президентский пакет и преамбула

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок в Конституцию, в основе которых - социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.