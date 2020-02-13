Конституция России будет основана на традиционных ценностях. И точка

Президент России рассказал в ходе встречи, что всего за месяц поступило около 500 предложений. Активность людей показывает, насколько тема внесения поправок в Конституцию важна.

"Это серьёзный вызов не только для рабочей группы - для нас всех", - подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что все предложения, естественно, не войдут в Конституцию. Но их нужно использовать в дальнейшей работе законодателей.

"Наверное, всё в Конституцию мы не сможем включить. И есть ли в этом необходимость, надо подумать, наверное. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой. Что я имею в виду: если не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов. Одну группу направить в Совет Федерации, вторую - в регионы и муниципалитеты. И в правительство, безусловно. Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций, чтобы учесть в своей работе. Для принятия подзаконных актов. Это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно", - заявил президент.

Сенатор Андрей Клишас предложил общероссийское голосование. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что для принятия поправок нужно будет изменить около 50 законодательных актов. Владимир Путин, говоря о процедуре принятия поправок, предложил провести голосование в будний день. Однако он должен стать выходным, и не в счёт майских или новогодних каникул.

Кстати, Путин особо отметил, что второе чтение поправок в Госдуме можно и отложить. Ранее предполагалось, что обсуждение пройдет до 14 февраля включительно. Путин дал понять, что никто никуда не спешит.

"Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить - попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило перманентный характер, непрекращающийся", - отметил президент.

Традиционные ценности и пенсионный ультиматум

Отдельно Путин остановился на идее отражения традиционных ценностей в Конституции и в целом в правовом поле России. Он чётко дал понять, напомнив и свои прежние высказывания на тему:

"Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама".

Кроме того, российский лидер добавил, что "брак - это союз между мужчиной и женщиной", чтобы не было никаких недомолвок на эту тему. Отметим, идея включения такой формулировки в Конституцию звучала от заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева в числе других поправок.

Индексация пенсий должна быть одним из основных пунктов, которые войдут в пакет для обсуждения. Собственно, индексация содержалась и в президентском пакете поправок. Однако сейчас разрабатывается конкретный подход к тому, как прописать этот пункт, добавил президент.

"Думаю, в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать. Сейчас только зафиксировали, что есть расхождения во мнениях среди специалистов. Поэтому давайте подождём, пока специалисты скажут своё окончательное слово и выработают подход. Но это предмет регулирования, мне кажется, на уровне всё-таки закона, а не самой Конституции. Ведь в самой Конституции мы детально всё с вами не пропишем", - сказал Путин.

Президент добавил, что основной момент, на который он хотел бы обратить внимание, следующий:

"Фиксировать нужно - это то, что те же самые пенсии обязано государство индексировать. Чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чём хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание".

Также Путин рассказал о варианте "лазейки", которую ранее могли использовать члены правительства, чтобы не работать с пересмотром социальных гарантий. Таким образом, он ответил на вопрос одного из депутатов - членов рабочей группы.

"К сожалению, было неоднократно, когда в законе - в общем законе - какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которая приостанавливает другие законы. И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, на другие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексацию проводить каждый год, тогда такой лазейки у правительства уже не будет", - резюмировал Путин.

Целостность Империи

Вопрос запрета на отчуждение территорий России поднял в ходе встречи актёр и режиссёр Владимир Машков. Он предложил закрепить подобное на конституционном уровне. Владимир Путин коротко отметил, что одобряет такую инициативу. Впрочем, ещё вначале президент дал понять, что все поправки должны быть легитимизированы народом. В этом и состоит главная цель строительства России нового времени, где в том числе сохранится и целостность Империи.

Кстати, что касается защиты Империи... Затронули и тему вооружения, а также ядерного статуса России. На эту тему Путин сказал:

"Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши учёные. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии".

Наконец, преемственность истории. В этой части, например, говорили о статусе России как стране-победителе в Великой Отечественной войне. В контексте обсуждения Путин напомнил, что выступает против переписывания истории и лично для него эта тема важна.

Попытки переписать историю "имеют определённый подтекст". Путин убеждён, что это рассчитано на завтрашний, а не на сегодняшний день. Президент напомнил о цене Победы и о планах гитлеровцев.

"В архивных документах, в том числе в немецких документах, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы себе ставили в отношении России. Небольшую часть работоспособного населения сохранить на работах, на рабский труд, всех остальных, которые не нужны, - за Урал и на Север. На вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. Вот этого мы не должны забывать никогда. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу нам добыл", - заявил Владимир Путин.

Вместе с тем президент обещал подумать, нужно ли отдельно обозначать это в Конституции России. И если да, то в каком разделе. "Но сама по себе идея хорошая", - убеждён президент.

Поправки о традиционных ценностях

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви приводил в своём Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Эксперт предложила давать скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог, - призвал Патриарх Кирилл. - Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других.

Он обратил внимание на то, что пока ещё в Основном законе нашей страны о Боге не говорится, но высказал мысль о том, что "общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, уже сегодня можно было бы начать дискуссию на эту тему.

Подобное предложение поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

"Мы, русский народ, можем наконец поговорить о духе нашего права, внести свои предложения, о чём говорил президент. И я хотел бы внести свои предложения", - подчёркивал Константин Малофеев в эфире программы "Пронько. Экономика".

Ниже приводим предложения заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева о внесении изменений в преамбулу Конституции России:





Обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем, как нам объяснить, что содомия - это плохо… Потому что у нас этого нет в духе, значит, надо это внести - традиционные нравственные ценности.



В нынешней преамбуле нет слова "русский". Но это всё-таки наша земля. Мы объединены на своей земле. Напоминаю, что "русский" - это прилагательное, и в XVII-XIX веках существовали русские татары, чеченцы, немцы. "Русский" должен появиться обязательно в преамбуле, хотя бы в виде русского языка.



Предложение, которое уже было озвучено рабочей группой, - о культуре. Культура нас объединяет. Что делает нас - от Магадана до Кишинёва, от Владивостока до Калининграда? Наша единая культура. Единый язык, единые наши понятия, нормы, мораль - культурно-ценностные понятия.



Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй.



В семье главное - дети. Многодетность, приумножение семьи должно появиться в преамбуле.



Мы должны воспитывать наше поколение. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства. Тогда концепция культуры, законы о культуре - они наконец раскроют смысл слова "воспитание", уйдут от смысла в виде услуги (это касается именно образования, о котором говорил президент, - нет слова "воспитание", и мы дискутируем, услуга это или нет. Как только появляется воспитание, появляется ответственность за всё: и за сериалы на ТВ, и за клипы, и за мат, и за образование).



Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем, в первую очередь бывает в Бога.



И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы. - Ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали! Оперативные поправки в бюджет Пенсионного фонда: Мишустин сделал выводы на совещании с кабмином



На нас на всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - вера в Бога, добро и справедливость.