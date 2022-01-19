Конституция не та: Госдеп поделился опасениями по поводу Белоруссии

Сотрудник Госдепа США поделилась опасениями по поводу Белоруссии и будущего этой страны. Штаты не устраивают изменения, к которым идёт республика – конституция не та.

Высокопоставленная сотрудница Государственного департамента США в ходе телефонного брифинга заявила, что изменения в конституцию Белоруссии могут обернуться проблемами для мира.

В Госдепе опасаются: поправки к главному закону Белоруссии говорят о возможном размещении на территории республики ядерных сил России и военных контингентов.

"Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России", - приводят "Известия" слова сотрудницы ведомства.

Проект поправок к белорусской конституции был обнародован 27 декабря. В числе прочего, планируется ввести ограничение на число сроков для одного и того же главы государства – не более двух. Проголосовать граждане смогут во второй половине февраля.