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Конституция не та: Госдеп поделился опасениями по поводу Белоруссии

19 января 2022, 05:10  •  159 • Политика
Сотрудник Госдепа США поделилась опасениями по поводу Белоруссии и будущего этой страны. Штаты не устраивают изменения, к которым идёт республика – конституция не та.
Высокопоставленная сотрудница Государственного департамента США в ходе телефонного брифинга заявила, что изменения в конституцию Белоруссии могут обернуться проблемами для мира.
В Госдепе опасаются: поправки к главному закону Белоруссии говорят о возможном размещении на территории республики ядерных сил России и военных контингентов.
"Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России", - приводят "Известия" слова сотрудницы ведомства.
Проект поправок к белорусской конституции был обнародован 27 декабря. В числе прочего, планируется ввести ограничение на число сроков для одного и того же главы государства – не более двух. Проголосовать граждане смогут во второй половине февраля.

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