Конституционный вопрос: смогут ли депутаты Рады добиться отмены закона о языке

Конституционный суд Украины рассмотрит ходатайство группы депутатов Верховной рады, которые требуют признать неконституционным закон о языке, принятый в конце апреля. Парламентарии обращают внимание, что этот документ противоречит целому ряду статей основного закона страны и международных соглашений, а также дискриминирует русскоговорящих граждан и создаёт атмосферу нетерпимости. Эксперты полагают, что то или иное решение относительно языкового закона будет принято уже после июльских парламентских выборов. Аналитики не исключают, что со сменой состава Рады эта норма украинского права будет сильно изменена или упразднена вовсе.

Группа из более чем 50 депутатов Верховной рады Украины направила ходатайство в Конституционный суд страны о признании неконституционным принятого в апреле 2019 года закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Соответствующие документы были зарегистрированы в судебной инстанции в пятницу, 21 июня.

В своём обращении парламентарии указывают на то, что принятый закон противоречит сразу нескольким статьям конституции. В частности, 10-я статья Основного закона Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств». Согласно 11-й статье, государство должно содействовать «консолидации и развитию украинской нации», в том числе развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.

В 24-й статье говорится, что все граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом, а в 22-й статье — что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие нормы «не допускается сужение содержания и объёма существующих прав и свобод».

Таким образом, принятый закон, который признаёт украинский язык единственно возможным для применения практически во всех сферах жизни страны, прямо противоречит этим и другим положениям конституции, а также «фактически означает дискриминацию русскоговорящих граждан по языковому признаку» и «создаёт атмосферу нетерпимости».

Документ также нарушает взятые на себя Киевом обязательства в рамках целого ряда международных соглашений, включая Европейскую хартию региональных языков или языков нацменьшинств от 1992 года, которая направлена на сохранение языкового многообразия в Европе.

«Необходимо отметить, что внедрение различных механизмов (без объективных критериев разграничения) подтверждения уровня владения государственным языком в отношении лиц, которые претендуют на избрание или назначение на должности в сфере государственного управления, является дискриминационным», — отмечается в поданном в Конституционный суд запросе.

Парламентарии подчёркивают, что в связи с этими и иными изложенными в документе причинами принятый закон о языке является неконституционным, поскольку его положения направлены на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, а также нарушают права граждан Украины.

Кроме того, депутаты указывают на целый ряд процессуальных нарушений, с которыми был принят закон о языке. Они просят признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в течение месяца, признав неконституционным закон от 25 апреля 2019 года.

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«Не за горами языковой «майдан»

Комментируя свою инициативу, депутаты от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и Александр Долженков выразили уверенность в том, что им удастся добиться отмены дискриминационного закона, который «создаёт дополнительный раскол в обществе по языковому признаку».

«Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны — русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством», — заявил Долженков.

«Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями... зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего год назад Конституционный суд отменил предыдущий языковый закон», — напомнил Новинский.

Комментируя действия оппозиционных парламентариев, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко усомнился в том, что Конституционный суд «защитит» языковой закон, и не исключил возможности нового «майдана».

«Случилось ожидаемое событие: пятая колонна внесла представление в Конституционный суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слабая. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди. Значит, не за горами новый — языковой — «майдан», — написал Кириленко.

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий, выступая на заседании парламента 20 июня, заявил об угрозе реванша на Украине «пророссийских сил» и потребовал «мобилизовать все государственные силы», чтобы остановить этот реванш. По его словам, речь идёт о попытках канонической Украинской православной церкви через суд оспорить создание структуры, известной как Православная церковь Украины, а также об обратном переименовании одного из проспектов в Харькове в проспект маршала Жукова, попытках отменить закон об украинском языке и других «проявлениях».

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время не высказывался по поводу языкового закона. Однако после принятия документа Радой 25 апреля политик, уже будучи избранным главой государства, заявил, что этот закон рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его «заложником политической риторики». Кроме того, Зеленский указал, что документ был принят без должного обсуждения с общественностью, а перед принятием в законопроект было внесено более двух тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия относительно отдельных его положений даже внутри Верховной рады.

«После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — говорил Зеленский.

При этом 12 июня представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина» не исключил, что в закон о языке могут быть внесены правки, если это будет нужно «для его реализации на практике».

Митинг сторонников принятия закона о языке

AFP

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«Язык не повернётся сказать, что русский на Украине — язык меньшинства»

Добавим, что в начале июня на Украине находилась Мониторинговая миссия ООН по правам человека, по итогам работы которой Киеву были выданы рекомендации, в том числе касающиеся закона о государственном языке. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи с председателем миссии ООН Фионой Фрейзер.

«Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации по нему (закону о языке. — RT) украинским органам власти. Я проинформировала, что мы также его анализировали и сейчас ждём заключения Венецианской комиссии», — отметила Денисова.

Соответствующее письмо с просьбой предоставить своё заключение по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» поступило в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) 22 мая. В сферу деятельности этого международного органа входит анализ законов, которые затрагивают вопросы конституционного права, включая права меньшинств.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, вынесение рядом украинских депутатов языкового закона на рассмотрение Конституционного суда может быть связано с грядущими парламентскими выборами.

«Они прекрасно понимают, что закон о языке их дискредитирует, поэтому хотят от него отмежеваться», — полагает сенатор.

Вместе с тем собеседник RT усомнился в возможности организации «языкового майдана», о котором говорил вице-премьер Кириленко, поскольку, во-первых, за него некому платить, а во-вторых, сейчас украинцы ждут перемен от нового президента: «Если удастся пересмотреть закон о языке, это будет большой шаг вперёд для украинской демократии».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал отрадным наличие в Раде людей, которые идут против заложенной при Петре Порошенко тенденции противостояния русского и украинского языков.

Он предположил, что Конституционный суд вынесет своё решение по языковому закону лишь после июльских парламентских выборов, причём не исключено, что итоги избирательной кампании станут неким маркером и ориентиром для судебной инстанции.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT также выразил мнение, что судьба скандального закона будет решена уже при новой Раде. И эксперт полагает, что закон, скорее всего, будет отменён.

«Будем надеяться, что в состав новой Верховной рады войдёт большее количество здравомыслящих людей, способных решать задачи в интересах народа. Посмотрим, какая будет окончательная версия нового закона», — отметил политолог.

«В интересах большинства — изменить отношение к русскому языку, к языкам национальных меньшинств. У меня язык не повернётся сказать, что русский язык на Украине — язык меньшинства. Это язык угнетаемого русскоязычного большинства», — подытожил Дудчак.

В заключение приведём данные последнего исследования компании TNS, согласно которому 35% украинцев считают родным русский язык, а 63% знают его. Причём примерно одинаковый процент респондентов обычно общаются дома и на работе на русском и украинском языках — по 49%. Украинский слегка преобладает в сфере формального общения (в учебных заведениях — 53%), а русский — при неформальном общении (в интернете — 56%, с друзьями — 52%).

Вместе с тем положительно к новому закону о языке относятся 42% опрошенных, негативно — 23%, нейтрально — 21%, и ещё 14% респондентов затруднились ответить. 39% опрошенных полагают, что этот закон способствует развитию украинского языка, 21% — что он не повлияет на использование языков в стране, 17% назвали его ущемляющим права людей, а 14% выразили мнение, что закон является поводом для конфликтов и споров.