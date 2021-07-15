Конституционный суд Украины решил отомстить русским, которые "не хотят учить украинский"

Конституционный суд Украины решил отомстить русским за то, что они "не хотят учить украинский язык". КСУ узаконил языковую дискриминацию.

Конституционный суд заявил, что на Украине утвердилось "лингвальное самоограничение". То есть русскоязычное население не хочет учить украинский, несмотря на то, что он имеет статус государственного языка.

Это, по мнению судей, "угрожает существованию" украинского языка. К угрозам для мовы КСУ также отнёс предложения сделать русский вторым государственным языком.

Фактическое насаждение украинско-российского двуязычия в любой сфере публичного общения является несовместимым с конституционно определённым статусом украинского языка как государственного, - говорится в сообщении.

Журналист Юлия Витязева отметила, что украинские власти опять "послали" всё русскоязычное население, а заодно послали сигнал Крыму и Донбассу.

Ну что же, молодцы. Чего уж там, - пишет она в Telegram.

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Отметим, что в последние годы украинские власти проводят агрессивную политику украинизации, дискриминируя при этом русское население. Закон об образовании разрешает преподавать только на украинском. А закон о госязыке обязывает использовать украинский почти по всех сферах жизнедеятельности.