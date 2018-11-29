Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению жалобы Савченко

Конституционный суд Украины начал рассмотрение жалобы депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Отмечается, что в повестку дня суда на 29 ноября включён пункт «рассмотрение дела по конституционным жалобам Ковтун Марины Анатольевны, Савченко Надежды Викторовны... относительно конституционности положения части пятой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины».

Как указывает «СТРАНА.ua», речь идёт об избранной для Савченко мере пресечения — содержании под стражей без права внесения залога. В жалобе депутат просит признать ч.5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса Украины неконституционной.

Ранее стало известно, что Савченко, претендующая на пост президента Украины, намерена вести свою избирательную кампанию из СИЗО.