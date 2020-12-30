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Конституционный суд счел указ Зеленского об отстранении главы суда незаконным

30 декабря 2020, 21:30  •  12 • Украина

На Украине назревает новый скандал. Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого. Однако КС посчитал указ президента не соответствующим основному закону страны. В заявлении указано, что «президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей Конституции Украины». Поэтому Тупицкий остается на своем посту.

Помимо этого, в суде напомнили об уголовной ответственности «за вмешательство в деятельность государственного деятеля и вмешательство в деятельность судебных органов. Конституция не наделяет президента Украины правом отстранять от должности судью КС, а основной закон страны вообще не предусматривает возможности его отстранения.

Зеленский принял решение отстранить Тупицкого после того, как к нему с соответствующим прошением обратился генеральный прокурор страны. До этого в понедельник Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу. По данным следствия, судья подкупил свидетеля, который дал ложные показания с целью «искусственного создания доказательств защиты в уголовном производстве относительно завладения активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

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