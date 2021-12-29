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Конституционный суд Румынии не признаёт верховенство законов ЕС над национальным законодательством

29 декабря 2021, 14:50  •  86 • В мире
Конституционный суд Румынии вынес решение о примате решений румынских судебных органов над приговорами Европейского суда. Для того, чтобы Европейский суд имел главенство над румынским судом, нужно менять Конституцию Румынии, уточнили в Бухаресте.
Брюссель пытается убедить Бухарест в необходимости наделения приоритетом законодательных и судебных решений Европейского суда в связи с тем, что многие официальные лица Румынии причастны к коррупции, а в ЕС не уверены, что коррупционеры будут осуждены. ЕС уделяет борьбе с румынской коррупцией особое внимание с 2007 года. За прошедшее время Румыния добилась некоторых успехов в этом направлении, утверждают в ЕС, но подчёркивают, что этого недостаточно для полной победы над взяточничеством и организованной преступностью.
Румыния, таким образом, идёт вослед Польши, где Конституционный трибунал в октябре 2020 года заявил о главенстве польского законодательства над общеевропейским. Польский суд счёл неприемлемым решение Европейского суда о недопустимости наделения министра юстиции полномочиями для назначения судей и их отзыва без официального указания причин такого отзыва.
В Варшаве полагают, что таким образом Брюссель хочет получить рычаги воздействия на судебную систему Польши с целью повлиять в будущем через судей на процедуру одобрения результатов местных выборов. В декабре 2021 года Европейская комиссия объявила о запуске в отношении Польши судебной процедуры "за уклонение от обязательств государства-члена ЕС в связи с решением Конституционного трибунала Польши".
В Бухаресте тоже полагают, что за действиями Брюсселя стоит вовсе не желание побороть румынскую коррупцию, а попытка получить контроль над отечественной судебной системой. Ведь одной из причин застоя в борьбе с коррупцией в Румынии Брюссель считает деятельность Отдела расследования (Section of the Investigation of Offences), расследующего злоупотребления среди судей и прокурорских работников.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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