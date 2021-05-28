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Конституционный суд назвал условие объявления импичмента Лукашенко

28 мая 2021, 13:10  •  94 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Законодатели получат право оценки легитимности главы государства
Всебелорусское народное собрание (ВНС) будет иметь статус представительного органа народной власти, закрепленный в Основном законе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 мая, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
Белорусский госслужащий также отметил, что собрание необходимо наделить функцией оценки легитимности выборов главы республики. Так главный орган народовластия сможет выступать гарантом объективности волеизъявления граждан на выборах лидера государства.
Миклашевич также указал на то, что итоговая оценка президентской кампании будет дана ВНС как субъектом политических и правовых отношений.
Глава Конституционной комиссии уточнил, что ВНС наделят правом объявления импичмента главе республики в случае совершения лидером госизмены или другого тяжкого деяния, уточняет РИА "Новости".
Чиновник сообщил, что закрепление соответствующего статуса ВНС в рамках конституционной реформы нацелено на устойчивость системы представительной демократии в республике, отмечает "Интерфакс".
Отметим, что численность собрания составляет 2,5 тыс. человек – туда входят члены палаты представителей, мундепы от каждого субъекта, представители партий и общественных организаций.
Ранее Миклашевич заявил, что законодательной властью в Белоруссии обладает исключительно парламент. В связи с этим Глава Конституционной комиссии предложил лишить лидера республики возможности издавать декреты в обход Национального собрания, заявив, что подобные положения необходимо исключить из конституции.

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