Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Главная / Украина

Конституционный суд Молдовы вынес решение – парламент распустить

17 апреля 2021, 10:40  •  110 • Украина
«Этот день можно считать победой президента в конфликте с парламентом, но это пиррова победа»
Конституционный суд Молдовы, куда обратилась президент страны Майя Санду, вынес своё решение – парламент распустить можно, основанием для роспуска парламента является невозможность сформировать правительство. Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит обжалованию.
Президент лично присутствовала на заседании КС, во всём мире подобный факт называется давлением на суд, в Молдавии же так не считают.
«Появление Майи Санду перед Конституционным судом и довольно некорректное прочтение текста, написанного другими, – безусловно, дешёвый пиар-ход, который в обычных условиях никого не должен впечатлять. Чувствуется, что президент находится вне юридических тонкостей, а её выступление – образец дилетантства»,
– считает политолог Корнелиу Чуря.
По его мнению, решение КС – это и есть результат давления на суд. Чуря напомнил, что это решение кардинально отличается от предыдущих решений Конституционного суда и решения Венецианской комиссии от 2019 года.
Хотя КС вынес решение о роспуске законодательного органа, однако в настоящее время в стране действует режим чрезвычайного положения, во время которого парламент не может быть распущен.
Решение КС с одобрением встретила лишь одна политическая партия – пропрезидентская PAS, остальные либо просто смирились с данным фактом, либо выступили против.
Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе назвал заседание КС «дешёвым спектаклем» во время кризиса.
Представители партии «Шор» и платформы Pentru Moldova уверены, что роспуск парламента не решит политический кризис, а только усугубит его.
«Майя Санду захотела – Конституционный суд решил: досрочные выборы во время пандемии. Майя Санду сегодня воюет не только со своими политическими оппонентами, но и со всей страной. Однако она проиграет эту войну. Жаль только, что вместе с ней жертвами станут и многие люди, которые не виноваты, что у них такой президент. Но каждый инфицированный, каждая смерть от коронавируса во время выборов и предвыборной кампании будет на совести Майи Санду»,
— говорится в заявлении платформы Pentru Moldova.
А председатель Демократической партии Павел Филип не сомневается: после досрочных выборов в парламент войдут те партии, которые сегодня Майя Санду обвиняет в коррупции.
«Сегодняшний день, конечно, можно считать победой президента в конфликте с парламентом. Но это пиррова победа. Что это за победа, если ты единственный, кто ей рад»,
— прокомментировал решение КС Филип.
Приветствовали решение КС о роспуске парламента и многочисленные прозападные унионистские партии, не входящие в парламент в надежде, что по итогам досрочных выборов они туда попадут.
Глава Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон заявил, что не признаёт решение Конституционного суда, сравнивая его с подобным решением КС в июне 2019 года, когда Влад Плахотнюк точно так же пытался использовать суд в своих интересах, что позже было признано узурпацией власти. После чего судьи КС вынуждены были уйти в отставку.
«Ответ на всё это может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трём членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнёрам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова»,
– отметил Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
16 апреля 2021, 06:15
"Сегодня ребёнок, а завтра… ": От "патриотов" Авакова открестились даже в СБУ
16 апреля 2021, 06:15
НАТО скрытно разворачивает у границы с Россией наступательные силы
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
16 апреля 2021, 08:05
Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами»
15 апреля 2021, 19:15
150 турецких военных прибыли в зону ООС
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.