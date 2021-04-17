Конституционный суд Молдовы вынес решение – парламент распустить

«Этот день можно считать победой президента в конфликте с парламентом, но это пиррова победа»

Конституционный суд Молдовы, куда обратилась президент страны Майя Санду, вынес своё решение – парламент распустить можно, основанием для роспуска парламента является невозможность сформировать правительство. Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит обжалованию.

Президент лично присутствовала на заседании КС, во всём мире подобный факт называется давлением на суд, в Молдавии же так не считают.

«Появление Майи Санду перед Конституционным судом и довольно некорректное прочтение текста, написанного другими, – безусловно, дешёвый пиар-ход, который в обычных условиях никого не должен впечатлять. Чувствуется, что президент находится вне юридических тонкостей, а её выступление – образец дилетантства»,

– считает политолог Корнелиу Чуря.

По его мнению, решение КС – это и есть результат давления на суд. Чуря напомнил, что это решение кардинально отличается от предыдущих решений Конституционного суда и решения Венецианской комиссии от 2019 года.

Хотя КС вынес решение о роспуске законодательного органа, однако в настоящее время в стране действует режим чрезвычайного положения, во время которого парламент не может быть распущен.

Решение КС с одобрением встретила лишь одна политическая партия – пропрезидентская PAS, остальные либо просто смирились с данным фактом, либо выступили против.

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе назвал заседание КС «дешёвым спектаклем» во время кризиса.

Представители партии «Шор» и платформы Pentru Moldova уверены, что роспуск парламента не решит политический кризис, а только усугубит его.

«Майя Санду захотела – Конституционный суд решил: досрочные выборы во время пандемии. Майя Санду сегодня воюет не только со своими политическими оппонентами, но и со всей страной. Однако она проиграет эту войну. Жаль только, что вместе с ней жертвами станут и многие люди, которые не виноваты, что у них такой президент. Но каждый инфицированный, каждая смерть от коронавируса во время выборов и предвыборной кампании будет на совести Майи Санду»,

— говорится в заявлении платформы Pentru Moldova.

А председатель Демократической партии Павел Филип не сомневается: после досрочных выборов в парламент войдут те партии, которые сегодня Майя Санду обвиняет в коррупции.

«Сегодняшний день, конечно, можно считать победой президента в конфликте с парламентом. Но это пиррова победа. Что это за победа, если ты единственный, кто ей рад»,

— прокомментировал решение КС Филип.

Приветствовали решение КС о роспуске парламента и многочисленные прозападные унионистские партии, не входящие в парламент в надежде, что по итогам досрочных выборов они туда попадут.

Глава Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон заявил, что не признаёт решение Конституционного суда, сравнивая его с подобным решением КС в июне 2019 года, когда Влад Плахотнюк точно так же пытался использовать суд в своих интересах, что позже было признано узурпацией власти. После чего судьи КС вынуждены были уйти в отставку.

«Ответ на всё это может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трём членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнёрам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова»,

– отметил Игорь Додон.