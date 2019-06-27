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Конституционный суд Молдовы в полном составе подал в отставку

27 июня 2019, 15:24  •  45 • Украина
У парламента и правительства Молдовы будет 15 дней для того, чтобы выбрать новых членов КС
26 июня Конституционный суд (КС) Молдовы сообщил, что в полном составе уходит в отставку. До назначения нового состава судей КС административные обязанности председателя суда будет выполнять Вячеслав Запорожан. Председатель КС Михай Поалелунжь подал в отставку ещё 20 июня.
У парламента и правительства Молдовы будет 15 дней для того, чтобы выбрать новых членов КС.
Напомним, что своими решениями 7-9 июня Конституционный суд Молдовы спровоцировал политический кризис в стране, фактически было установлено двоевластие – прежнее правительство Павла Филиппа не хотело уходить в отставку, новое же правительство Майи Санду считало себя законной властью. Однако после того, как Россия, США и ЕС выразили поддержку законно избранному парламенту, а Россия выразила готовность к сотрудничеству с новым молдавским правительством, Демократическая партия после визита на её совещание посла США Дерека Хогана заявила о том, что отказывается от власти, а Конституционный суд Молдовы отменил все свои предыдущие решения.
Ситуация с решениями КС Молдовы была рассмотрена Венецианской комиссией, которая постановила, что КС нарушил собственные процедуры и вынес решения, противоречащие Конституции Молдовы.
«Приветствую обоснованное, пусть и запоздалое решение членов Конституционного Суда Республики Молдова. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны. Органы, уполномоченные назначать судей (парламент, п равительство и Высший совет магистратуры), теперь должны в срочном порядке запустить процедуры назначения судей Высокого Суда», – прокомментировал отставку КС президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
По его мнению, назначение новых судей будет задачей «первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учётом мнений, высказанных внешними партнёрами». А, следовательно, выбор должен «основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и не в последнюю очередь – объективности».
Игорь Додон уверен, что «новый состав Конституционного Суда будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр».
Не так толерантно прокомментировала новость об отставке судей премьер-министр Майя Санду, отметив, что у судей КС просто не было другого выбора после такого позора.
«Отставка судей Конституционного суда – это единственное действие, которое могли совершить судьи, дискредитировавшие имидж Конституционного суда, опозорившие Республику Молдова за рубежом, а также поиздевавшиеся над гражданами и Конституцией», – написала Санду на своей странице в социальной сети Facebook. Она напомнила, что в последние годы судьи КС принимали политически мотивированные решения, которые были выгодны Демократической партии, а работал КС Молдовы под управлением лидера демократов Владимира Плахотнюка.
Всего в КС Молдовы шесть судей, которые назначаются на шесть лет. При этом двух судей назначает парламент, двух – правительство, ещё двух – высший совет магистратуры.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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