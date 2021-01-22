Конституционный суд Молдовы против русского языка

Русский язык лишён статуса языка межнационального общения

Молдавский парламент ещё 16 декабря 2020 года в окончательном чтении принял законопроект «О функционировании языков», согласно которому русский язык получил статус языка межнационального общения, а государство должно обеспечить право всем гражданам получать и подавать все документы и писать заявления на понятном для них языке.

Принятый закон вызвал волну возмущения среди прозападных депутатов, которые и направили депутатский запрос в Конституционный суд Молдовы с требованием признать принятый закон неконституционным.

В четверг, 21 января, КС Молдовы рассмотрел запрос о конституционности закона «О функционировании языков на территории Молдовы».

Пока шло заседание, под стенами КС собралось два митинга – один в поддержку закона о придании русскому языку статуса межнационального общения, второй митинг – против закона.

Представители политической незарегистрированной организации Ai Noștri («Наши») с плакатами «Остановим языковой геноцид!» и «Руки прочь от языков» требовали признать закон конституционным.

А представители унионистской партии «Демократия дома» в агрессивной форме требовали отмены закона, утверждая, что единственным языком в Молдове может быть государственный – румынский.

В итоге судьи КС вынесли решение – закон «О функционировании языков на территории Молдовы» противоречит Конституции.

«Принимаются обращения депутатов «Платформы DA» Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку. Признаётся неконституционным закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова"»,

– заявила председатель КС Домника Маноле.

Не помогли доводы представителя правительства в КС, и. о. министра юстиции Фадея Нагачевского, который пытался объяснить, что все этнические меньшинства в стране используют русский язык в качестве языка общения, к тому же подавляющее большинство граждан Молдовы владеют русским языком, поэтому именно этот язык является де-факто языком межнационального общения. Напомнил он и о том, что Молдавия взяла на себя обязательства соблюдать права языковых и этнических меньшинств, запрещая и подавляя любую языковую дискриминацию.

«Необходимость использования русского языка обусловлена также способностью государства предоставлять меньшинствам качественные государственные услуги и необходимостью обеспечить реализацию прав этих меньшинств»,

– отметил Нагачевский.

Но, по мнению судей КС, использование русского языка помешает «интеграции нацменьшинств в молдавское общество».